Hambaarst annab nõu: kuidas suvel hammaste eest hoolt kanda

Ära unusta regulaarselt hambapesu

Kuigi kaks korda päevas hammastepesu on elementaarne, siis võib see puhkuseperioodil ununeda nagu teisedki “kohustused”. Ometi on hammaste pesemine ja niiditamine tervisliku suuhügeeni lahutamatu osa igal aastaajal. “Tasub investeerida korralikku hambaharja ning mõelda võiks ka sellele, et väljasõitude korral on võimalik hambahari mugavalt kaasa võtta,” toonitas dr Kiige. “Kuigi matkal või telkides ei pruugi pesemisvõimalused olla kergesti ligipääsetavad, siis hambaid saab pesta ikka,” rõhutas Kiige.

Enne puhkust külasta ka hambaarsti

Kui oled hambaarsti külastust edasi lükanud, siis enne puhkust tasub see ette võtta, et kontrollida suutervise olukorda ning ennetada võimalikku ootamatut hambavalu, et see ei rikuks puhkust eriti kui tegemist on reisiga välismaale. Reisile minnes tasub siiski sõlmida tervisekindlustus, mis vajadusel kataks ka hambaravikulud.

Tervislikud snäkid

Puhkuse juurde käib sageli ka endale “millegi hea” lubamine. Selleks, et hea oleks ka kasulik, tasub jälgida nt jäätise suhkrusisaldust ning ka happeliste puuviljade tarbimise aega. Hammaste tervisele on eriti kasulikud näiteks õun, porgand aga ka maasikad. Dr. Kiige sõnul mõjub porgandi söömine justkui massaaž igemetele. Värsked puuviljad ja ka mõned marjad nagu maasikad, puhastavad hammaste pealispinda, kuid ometigi ei tasu unustada, et need on happelised.

“Happelisi puuvilju tasub süüa kas 30-minutit enne või pärast hammaste pesu. Pärast marjade jt happeliste toiduainete söömist tasub suud kergelt loputada puhta veega,” soovitas dr Kiige.

Ootamatu olukord

Olgu tegemist võrkpalli mängimise, rattasõiduga või hoopis surfilaual kulgemisega, sportlike tegevuste ajal võib juhtuda, et hambast tuleb kild ära või saab kannatada suisa kogu hammas. “Kui hambaga juhtub trauma, tuleks esimesel võimalusel pöörduda hambaarsti poole ja oluline oleks üles otsida ja alles hoida ka kild või hammas, mis on eraldunud. Samuti tuleks trauma kohta hoida niiskena ning samamoodi hambaga – hammast on võimalik transportida näiteks piima või sülje sees, kuid puudutada tohiks ainult hamba krooni osa,” soovitas Kiige lisades, et oluline on hamba päästmiseks on kiirus. “Mida kiiremini pääseb patsient arsti juurde, seda suurem on tõenäosus, et oma hammas õnnestub päästa,” ütles Kiige. Juhul kui enda hambaarsti juurde pole võimalik kiiresti saada, siis tuleks pöörduda erakorralisse vastuvõttu.