"Suve suur juubelituur" toob kokku juubilarid Toomas Anni, Viljo Tamme ja Rein Kure

Tuntud muusikutest juubilarid, kes suvetuuril „Suve suur juubelituur“ üles astuvad, on sooloartist Toomas Anni (50), Fix`ist tuttav Viljo Tamm (60) ning Suveniiri üks eestvedajatest Rein Kurg (60). Lisaks nimetatud ümmargusi tähtpäevi tähistanud härrastele on lavalaudadel assisteerimas isa Toomast Tauri Anni ning abikaasat Reinu Sirje Kurg.

Rein Kurg ütleb, et tema ja abikaasa Sirje on nagu ühine kaubamärk "Suveniiri" nime all ning nad esitavad vanu hitte ja juba tuttavaid lugusid. "Need on ilusad ja meloodilised laulud, mis meenutavad noorust ja tekitavad nostalgiat," seletab ta. "Ootame kõiki, kellele selline muusika meeldib, vanemat põlvkonda ennekõike, ja miks mitte ka noori." Tuur ongi kolme muusiku juubelite jätkuks, koos ollakse juba esinenud möödunud aasta 12. oktoobril Salme Kultuurikeskuses, mil tähistati kontserdiga ühiselt oma tähtpäevi.

Ka Viljo Tamm lubab esitada läbilõike oma vanadest hittidest ning ootab kontsertidele kõiki inimesi, kellel tema lood on hinges. Toomas ja Tauri Anni kavatsevad esitada neid rahvale üldtuntud lugusid, mida nad koos on juba palju kordi laulnud, ja mis meeldivad nii neile endile kui kuulajatele. "Kindlasti on nende hulgas "Me tuhat ja üks ööd" ning "Nii kuis üks pääsuke", samuti minu "Kiirteel,"" lubab Tauri Anni.