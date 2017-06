Kodumaise saagi hind langeb nädalate pärast

Kell 10 seisab värvika kurgi- ja salatileti taga 75aastane krapsakas Reila Paulberg, kes meile lahkelt ühepäevast kurki proovida pakub. Eile õhtul külmagagi koduaias tööd teinud prouale pole see töö võõras. “Käisin turul vanaemaga juba seitsmeaastaselt. Tollal oli turg teatriplatsil,” meenutab Paulberg. Kuigi mälestus vanast ilusast turust toob prouale naeratuse näole, ei kurda ta uuenenud turu üle. Müük läheb endiselt hästi.

Tänavu pikale veninud kevad on mõne taluniku jätnud saaki ootama. Muidu suure kurgi-, kapsa-, kaalika- ja salatisaagiga perenaine saab tomatit müüa ehk alles nädala pärast. “Tegelikult on mul aias juba üks punane tomat. Inimesed käivad ka küsimas. See aasta saab tomatit kaks nädalat hiljem,” nendib Uulu Pihlapuu talu perenaine.

Isa-emaga letis seisev Indrek käis vanematel abis juba poisikesena, mil pikkust oli vähem ja kartulite-kurkide tagant teda õieti ei paistnudki. Hilinenud suvi ja sellega kaasnenud kõrgem hind Mäetoa talu perepoega ei muserda. “Hea talukaup läheb alati hästi. Kuna meie mürki ei kasuta, ostetakse jõudsalt,” räägib Indrek. Lindil asuv mereäärne Mäetoa talu ei tarvita kivivilla ega mürgiste kemikaalidega väetist. Naturaalselt kasvatatud saaki hindavad inimesed rohkem ja see tuleb perele tasuvam.

Huvilisi meelitavad vahvad loosungid nagu “täna hommikul korjatud” ja “mulla peal kasvatatud”. Ettevõtlik pere kasvatab talus arbuuse, millest mõni on olnud kaheksakilonegi.

Aastaid kohalikke aednikke-talunikke vaevanud konkurents on suuresti tingitud välismaalt toodust ja selle hinnast. “Eestis on aia- või talumaa pidamine ja hooldamine kallim kui lõuna pool. Läti, Leedu ja Poola kaup on märkimisväärselt odavam ning konkureerib kodumaiste kallimate hindadega,” selgitab impordi mõju anonüümseks jääda soovida rentnik. Mehe sõnutsi tuleb teha muudatus, mis hooajal välismaa saagi müüki piiraks. “Kui saadaval on kodumaine tomat, ei tohiks lõunast toodud kaup kohalikule toodangule konkurentsi pakkuda,” leiab härra.

Juuli esimestel nädalatel ei ole suuremaid muutusi oodata. Kodumaise toodangu hinda hakkab mõjutama kuu keskpaiku ees ootav ostu ja saagi tõus.