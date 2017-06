Hansapäevadel kõlavad huntide ulg ja hobusehääled

30. juunist kuni 2. juulini toimuvad hansapäevad on järjekorras 17ndad. Kui ülejäänud festivalid otsivad alati midagi uut, ajavad hansapäevad just vana taga. Sellegipoolest vahelduvad hansapäevade esinejad ja läbiv teema. Seekordne teema on “Nõiaväega juurte juurde”. Kirikuinimeste hulgas on see küll furoori tekitanud, kuid Tõnismäe leiab, et eestlased on kogu aeg olnud loodusrahvas. Posima ei hakata. Nõiaväe all mõeldakse hoopis ürgset jõudu. Hansapäevadele on kutsutud taimetark Mercedes Merimaa, kes õpetab ravimtaimi kasutama. Kohale tulevad amulettide tegijadki.

Ürgsest väest ei jää puutumata ka muusikavalik. Kõige põnevama esinejana astub lavale Jakuutiast pärit parmupillivirtuoos UUTAi, kes on muu hulgas mihkel kurgu- ja kõhuhääle tegemise peale, ulub huntide moodi ja teeb hobusehäält. Helikunsti on siiski pakkuda igale maitsele. Prahast pärit BraAgas esitab eri rahvaste laule naturaalkeelpillidel. Kaksikutest õde-venda Sanginetod mängivad harfi. Nimetatu kõrval saab nautida tuletantsijaid ja keskaegset teatrit Valgevenest.

Traditsiooniliselt tuleb lastele imetlemiseks loomapark, kus seakatku tõttu ei näe sigu ega põrssaid. Kui sigu ei saa juba mitu aastat festivalile tuua, ohustas sel aastal parki linnugripi keeldki. Nüüdseks võib aga linde taas õue tuua ja oht on möödas. Nii ongi kõik lambad, kitsed ja hobused, kanad ja kuked laste rõõmuks platsis. Toimub kukekonkurss, kus publik valib kõige ilusama kuke. “Eelmisel aastal oli kümme kukke väljas,” meenutas Tõnismäe. Koostööd tehakse Ranna rantšoga, mis lubab lastel loomi paitada.

Üritame hoida kaupmeeste latti kõrgel, sest tahtjaid on palju. Mart Tõnismäe

Üheks publikumagnetiks on alati olnud rüütliturniir. Selleks puhuks on võitlusklubi Turm vedaja Raivo Ird kutsunud kokku klubisid nii Eestist, Soomest kui Lätist. Mõõgad on küll nürid, kuid Tõnismäe kinnitusel ei tule rüütlid niisama mängima, vaid ikka võitlema. Pealtvaatajatele korraldatakse igameheturniir pehmikmõõkadega.

Kauplejaid saabub hansapäevadele üle 400 – Tõnismäe teatel rohkem ei mahukski. “Üritame hoida kaupmeeste latti kõrgel, sest tahtjaid on palju,” rääkis Tõnismäe ja lisas, et soovi avaldas lausa 600 müüjat. Et hansapäevadele kauplema pääseda, peab müüma ehedat käsitööd, kandma kostüümi, väljapanek peab olema kas keskaja või pärandikultuuri võtmes.