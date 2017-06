Lootusetuna näiv võitlus linna haljasala eest

20 aastat tagasi, mil Naali-Marie Liivrand suure tööga võsast haljasala ja lastepargi tegi, ei osanud ta uneski näha, et linn suhtub sealseid elanikke rõõmustavasse parki nii ükskõikselt.

Kolm aastat tagasi parki pärast kevadisi tuuleiile koristades pidi linn hunniku oksi kohe ära viima. Kuid siis hakkas järjest vabandusi tulema, näiteks polnud autot, millega prahti ära vedada. Aga Liivranna arvates puudub linnal huvi. Ometi on tegu linna maaga, mida väärikas eas Liivrand on kaks aastakümmet vabatahtlikult hooldanud.

Inimesed on hakanud hunniku kõrvale prahti juurde vedama, kuid Liivrand neid ei süüdista. Elanikud vaatavadki, et see on õige koht, kuhu oma oksarisu viia. Jaanipäeva eel oli proua eriti mures: mis juhtub, kui keegi tuleb ja panebki tule otsa? Õnneks seda siiski ei tehtud.

“Milleks neid ametnikke sinna linnavalitsusse üldse vaja on, ma ei mõista seda,” arutles Liivrand, kes on mitu korda rääkinud paljude sealsete ametnikega, kuid asjalikku vastust pole saanud.

Peale selle rääkis Liivrand, et linna eeskirjade järgi pidanuks olema mänguväljaku atraktsioonid olema parandatud ja värvitud 1. maiks. Kuid soovitud muutusi pole siiani näha. “Nad vist ise oma eeskirju ei loegi,” nentis mures Liivrand. Prouale ei anna rahu, kes pargi eest edasi kavatseb hoolitseda. Temal käib selle kõige organiseerimine üle jõu.

Eluohtlik oli üle kraavi ulatuv vana mädanenud laudsild, kus üks laps oli juba katkiste laudade tõttu kukkunud. Silla parandasid Pärnu sadama ja linnavalitsuse saadetud töölised eelmise nädala neljapäeval, kui Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõuniku Gerli Kõivu sõnutsi lubati oksad ära vedada.

Kuid veel eile hommikul paistsid Liivranna koduaknast oksahunnikud. Proua loodab siiski, et kuna neljapäeval lubati, et need ära viiakse, siis ehk seda ikka lähipäevil tehakse.