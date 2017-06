Ka teeäärsed maasikamüüjad peavad kasutama taadeldud kaale

Kaalude taatlemisega tegeleb Eestis neli taatluslaborit (Metrosert AS, Metrex Mõõtekeskus OÜ, Kaalukoda A.A. OÜ ja ART Mõõtekeskus OÜ). Kaale on võimalik taadelda laboris või kohapeal. Kaalude taatluskehtivusaeg on 1 aasta. Nõuetekohaseid kaale müüvad Eestis mõõtevahendite müügile spetsialiseerunud ettevõtted. Koduelektroonika poodides müüdavad lihtsad köögikaalud ei vasta mõõteseaduse nõuetele ja neid ei saa taadelda.

Jaemüügil ja kokkuostmisel kasutatavate mõõtevahendite nõuetele vastavuse üle teevad järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet.