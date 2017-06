Laudast sündis vaikuse ja rahu paik nii perele kui paastulaagrilistele

Oma sõnutsi on perenaisel aia loomise ajast erilisi lugusid pajatada iga nurga peal. Näiteks õue keskele jääva esimese tiigi sünniloost kõneldes ütleb ta, et selle soovitas rajada vend, öeldes, et mis maja see ilma veesilmata on. «Ta lubas selle ise organiseerida. Toona töötasime veel Pärnus ja kord, kui koju tulime, leidsime eest savimäed. See näis õudne suur auk. Esimese suve ajasime savi laiali. Teise suve vedasime mulda peale. Hiljem sai taimed juurde istutatud ja mees tassis kohale palju kive. Reegel oli sama: ikka koorem ja õlu. Kokku sai kuhjatud palju imelisi kive, trepiks said võimsad laiad kivid.»

Aastatepikkune loomine

Sirje Kurvet jutustab ka Lusika talu tekkeloost, mis ulatub aastasse 1878. «Kunagine peremees istutas suure pärnaallee ja pidas loomade kõrval mesilasi. Talvel voolis ta lusikaid – sellest ka talu nimi. Mina annan nüüd, kui paastulaagreid korraldan, vahel inimestele turgutuseks lusikaga mett.»

Perenaine rõhutab, et tema paastulaagrite eesmärk ei ole mitte niivõrd kaalu langetamine, kuivõrd mõtete korrastamine ja puhastamine. «See on vaimne laager, kus inimesed mõtlevad oma probleemidele ja jõuavad selle kaudu lahendusteni,» selgitab ta.

Oma talus on Sirje Kurvet üritanud hoida ja tekitada armastuse energiat. «Läbi püsivuse ja hoolivuse oleme suutnud siin abikaasaga tohutult koostööd teha. Meie aed ja kodu on looming. See on, nagu Looja oleks kohal olnud ja nõu andnud. Väga paljud on mulle kinnitanud, et juba väravast sisse tulles tunneb siin erilist energeetikat. Nad ütlevad, et on sattunud nagu mingisse uskumatusse võlumaailma.»

Sirje Kurveti sõnutsi on kodu loomine olnud võrratu protsess. Eriti tähtsaks peabki ta seda, et aed on nende enda, mitte mõne maastikuarhitekti kujundatud. Nii on see saanud just nende hinge ja näo.

«Minu religioon on armastus,» nendib Sirje Kurvet. «Alati on valida, kas me loome enda jaoks paradiisi või põrgu. Meie oleme loonud paradiisi.»