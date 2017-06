Mart Paumäe: Lastele on tähtis tunnustus ja kiitus

Paumäe lõi suvepealinna vähemalt 1000pealise publiku rõkete saatel palle puuri peamiselt 1980. aastatel. Ühes legendidega elavad vägiteod siiani. Nii nagu 18 aastakäigu õpilaste kaudu levivad jutud elavast spordileksikonist ja muidu muheda jutuga mehest.

Autor ja intervjueeritav sinatavad üksteist, kuna on harjunud aastaid omavahel nii suhtlema.

Väga paljud peavad sind legendiks. Mõni spordikauge inimene pole su nime jälle kuulnudki. Kuhu end ise sellel skaalal paigutaksid?

Nägin vahel unes, et jalad on korras, teen trenni, olen jube heas vormis ja mängudeks valmis.

Mul on selline harjumus, et juba noorusest peale olen paljudele seletanud, et olen kõige parem, aga seda rohkem pulli pärast. Sa oled kindlasti lugenud läbi kõik Muhammad Ali raamatud. Temagi muudkui ärples kõigi ees, et on parim. Ta vist inspireeris mind.

Päris paljud inimesed, kes on teinud sporti, mind ikka teavad. Tütar Pamela oli mul üle tüki aja külas. Ta oli kuulnud, kuidas kaks sõpra vestlesid omavahel legendidest. Siis üks oli öelnud vahele, et Mart Paumäe on samuti legend. Teine oli öelnud, et jaa, ta oli minugi treener.

Paljud sinu praeguseks meheikka jõudnud kunagised õpilased käivad sageli sinu juures sporti vaatamas. Eriti põnevate võistluste aegu on sinu telefon punane. Kui oluline on sulle kontakt kunagiste õpilastega?

See on hirmus lahe, tõeliselt kihvt. Lahe on hoopis teisel tasandil kokku saades näha, et nad on jäänud oma hingelt sellisteks kuttideks, kellena ma neid mäletan: toredateks ja edasipürgivateks. Varem spordis, nüüd muudel elualadel. Aga spordiarmastus ja -pisik on jäänud. Need kohtumised soojendavad alati südant.

Oled olnud jalgpallitreener umbes 31 aastat. Viimastel aastatel on lisandunud töö Raeküla kooli spordiklassis. Mäletad sa, kui palju poisse on sinu käe alt läbi käinud?

Alates 1985. aastast on olnud 18 aastakäiku. Igas grupis on olnud kusagil 17–20 poissi.

Töö Raeküla koolis mõjub uue impulsina. See on huvitav ja vastutusrikas.

Kui palju on noored ajaga muutunud?

See pole küll reegel, kuid kokkuvõtlikult võib öelda, et praegu on laste tähelepanu võita natuke raskem kui varem, kuna nad on hajevil. Osa on mõtetega arvutimängude või oma telefoni juures. Mõni küsib pärast 35. minutit: treener, millal trenn läbi saab? Kunagi tuli rohkem ette, et kui ütlesin: “Viie minuti pärast on trenn läbi”, nõudsid nad: “Mängime veel, teeme veel pool tundi!”.

Need ei pruugi olla reeglipärasused, aga mõni laps on selline, kelle vanem on pannud maast madalast trenni. Poiss käibki kohusetundlikult trennis, talle meeldib seltskond ja võistlustel käia. Ja võib-olla mitte võistluste pärast, vaid tore on bussis koos sõita, natuke möllata ja pärast mängu võistkonnaga poodi minna. (Naerab.) Ehk polegi jalgpalli mängimine talle nii tähtis. Ja ega kõik olegi loodud jalgpallifanaatikuks. Igaühele tuleb anda võimalus.