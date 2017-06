Kultuuriminister tunnistas Tapa vaksali ehitismälestiseks

Esialgu puidust jaamahoone on ümber ehitatud kahel korral: 1914. ja 1928. aastal. Selle interjööris on säilinud algupäraseid detaile ja algupärast viimistlust, eriti väärtuslik on algne profiilliistude ja rombkaunistustega ootesaali risttalalagi. Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõuniku Liina Jänese sõnul on raudteejaamal Tapa ajaloos keskne tähendus, sest selle rajamine andis tõuke kogu linna arengule.

“Transpordi arenguga seotud hoonestusest on saanud hoopis laiema tähendusega väärtus, mistõttu see vajabki kaitset. Tapa jaam on oluline sümbolobjekt nii raudteel kui ka Tapa linnaehituses, samuti väärtuslik historitsistliku arhitektuuri näide,” lisas Jänes.

Tapa vaksal on Eestis ka ainus säilinud esimese maailmasõja eelne kivist raudteejaamahoone, mis on valminud eriprojekti järgi. Mälestiseks tunnistamine ei sea omanikule piiranguid hoone kasutamisel ja näiteks ruumide kohandamine on võimalik ka juhul, kui hoone on mälestis. “Jaamahoonena see nagunii enam kasutust ei leia,” sõnas Jänes. Samas tuleb ehitustegevus muinsuskaitseametiga kooskõlastada ja renoveerimisel muinsuskaitse nõudeid arvestada.

Jaamahoone kõrval asuvat veetorni mälestiseks ei tunnistatud, kuid see asub siiski kaitsevööndis ning on kultuurilooliselt väärtuslik objekt. Liina Jänese sõnul peab veetorniga seotud ehitustegevusteks samuti muinsuskaitseametilt luba küsima. Nii jaamahoone kui ka veetorn kuuluvad aktsiaseltsile Eesti Raudtee.

“Hea külg on see, et ajalooline jaamahoone säilib, seda ei lammutata,” sõnas Tapa vallavanem Alari Kirt, kelle hinnangul on hoonel elanikele sümboolne väärtus. Vallajuht sõnas, et samas muudab kultuurimälestiseks tunnistamine tõenäoliselt jaamahoone kordategemise kallimaks ja keerulisemaks, sest jälgida tuleb muinsuskaitseameti nõudeid. Seni on Eestis kultuurimälestiseks tunnistatud 31 raudteejaama peahoonet, kuid neid lisandub, sest lähiajal on plaanis mälestiseks tunnistada ka Narva ja Valga vaksalihoone.