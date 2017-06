Tartu kellamängu eest hoolitseb Eesti ainus koolitatud kariljonist

Miks on tarvis harjutuspilli?

Siiani olen saanud harjutada vaid Taanis. Et harjutada süstemaatiliselt ja pääseda sealsetest 12-tunnistest harjutuspäevadest, mille tagajärjeks on ülemängimine ja lihasvalu, tegelen praegu sellega, et saada harjutuspill koju.

Minuga koos õppivatel tudengitel on selline pill kodus olemas – ei saa ju tornis päev läbi harjutada, kõik kuulevad. See sarnaneb 120-kilogrammise mehaaniliselt mängitava kariljoni harjutuspuldiga, ainult et rasked kellad puuduvad. Sellega saab ka kontserte anda.

Täna kell 16 saab Tartu raekoja tornist kuulata selliseid kellamängupalasid, mis on laekunud meie linna kariljonipalade konkursile. Kuulab žürii ja kuulata võivad ka kõik, kes soovivad. Kuidas on see omal alal Eestis esimene võistlus seni edenenud?

Konkursile laekus 11 nõuetekohaselt vormistatud tööd. Juba esimesel pilgul oli selge, kelle oma hakkab väga hästi kõlama ja kelle tööd tuleks kohendada. Oleme need koos autoritega paari nädala jooksul kenasti mängukorda teinud.

Kariljonile muusika kirjutamine on Eestis peaaegu kõigile tundmatu maa. Tean, et Tõnu Kõrvits on kirjutanud Viljandi kellamängule, Olav Ehala Tartule ja Arvo Pärt Rakverre viiele üksikule kellale, mis aga ei ole kariljon.

Konkursi võitjaid autasustatakse 29. juunil Tartu linna päeva galakontserdil, kus tuleb esitamisele ka kolm võidupala. Päev varem kohtun aga Tartus austraallasest eestlase Astrid Bowleriga, kes on 33 aastat kariljonit mänginud. Ta soovis minu ja meie kellamänguga lähemalt tutvuda.