Uueveski – elu looduse rüpes kesklinna külje all

Elame Uueveskil nüüdseks juba 15 aastat. Enne seda olime tosin aastat Männimäel. Seal tundus, et elukoht on miljonivaatega – järveäärsel kõrgel kaldal Huntaugu nõlval on ikka tõesti ilu nii, et võtab jalad nõrgaks –, aga Viljandis on paiku, mis on mõnusamadki veel. Ülejärvevaatega on päris keeruline konkureerida, aga need tunduvalt kammerlikumad noodid, mida pakub Uueveski org oma maastiku ja veega, on mõnusalt koduseks saanud. Tõenäoliselt olen ma hinges ikka paras tšuhnaa ja Baaba-Jagaa, et end metsa vahel hästi tunnen.

Just selline see Uueveski minu jaoks on. Peaaegu nagu anekdoodis kirjeldatud eestlase ideaalne elukoht. Linna servas, keset metsa, mere ääres (vesi iseenesest kvalifitseerub iga kujul, eks?) ja künka peal. Lisaks eelmisel Eesti ajal alustatud võimas pärnaallee alla orgu, kuhu oleks pidanud sisemaa kuurort tekkima.

Vaadake vaid neid vanu pilte Uueveski orust ja seda rahvahulka, kes seal suve nautimas käis! Kahju, et see plaan sõja tulles katki jäi. Praegu, kui lähen Uueveski orgu Peetrimõisa tee poolt, jääb Veskijärve keskele üks saar. Juba ammu, kohe ikka päris algul, kui hakkasime siin kandis ringi jalutama, tuli meile meelde «Naksitrallide» film, mille linnavaated on ju puhas Viljandi vanalinn. Ja see saar.... Ei olnud vaja kaua mõelda, mida see saar meenutab. See ongi Kassisaar! Ja mõtted Naksi­trallide teemapargist pole seniajani kadunud...

Ma liigun Uueveskil tihti, eriti marsruudil oma kodu – trepid – metsapark. Ja ma pole ainus. Pärast treppide korrastamist on seal veelgi rohkem rahvast ennast tuulutamas või koeraga tiiru tegemas. See paik, mida suure tee pealt näha pole, on mulle täiesti hindamatu. Tavaliselt on siin väga vaikne, vaid linnud laulavad. Saadki ennast kas või pooleks tunniks loodusesse jalutada, kui on vaja tööst kangeid konte sirutada.

Mis vaikusse puutub, siis hoidku kõigevägevam kohalikke selliste uute naabrite eest, kes on harjunud «Weekendi»-laadsete kärarikaste õhusaastajatega. Uueka võlu on vaikus.

Naabreid on meil siin oma suure krundi ümber olnud omajagu ja mina küll ei saa öelda, et naabrivalve tööta jääb. See on selline heas mõttes silma peal hoidmine: mul on turvaline olla.

Et mul on kodukontor ja suurema osa ajast olengi siin mäe peal metsa sees, näen ja märkan nii mõndagi. Selline seljad-koos-tunne on, kui näed kogu päeva jooksul peaaegu kõiki üleaedseid toimetamas, aias kohvi joomas või lihtsalt naati tapmas. Mõnus ja kodune on siin. Isegi naabrimehe järjekordse naissoo pihta suunatud anekdoodi kuulad ära ja mugistad törtsu naeru.