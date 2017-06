Pastoriproua meenutused Pärnust 2.

Peo ettevalmistuses osalesid kõik õpilased, õpetajad ja taustarollis koguni lapsevanemad. Kaasa tegid kõik õpilased, mis ühe saksa üldkooli puhul tähendas nii alles aabitsatarkusi omandavaid jütse kui abituuriumi poisse ja tüdrukuid mis tahes annete ja eeldustega. Midagi oskas igaüks: kes ei mänginud mõnd rolli, see osales kooris või tantsis, maalis, õmbles või kleepis midagi selle muinasjutulise maailma loomise tarvis üheksainsaks õhtuks. Proovide ja ettevalmistuse ajal tuli vahel isegi tundidest vabastusi võtta. Kool oli nagu suur ooper enne esietendust! Ja alati saatis ettevõtmist suur edu! Nii vanad kui noored rõõmustasid juba nädalaid ette selle aastasündmuse üle, mis pakkus kõneainet veel pikaks ajaks.

Saksa kooli ümber koondunud ringkond oli kui üks suur pere, mille moodustasid väikesed, omaette hoidvad ringid. Iga kahe nädala tagant osalesime Waldiga abielupaaride lugemisõhtul, mis toimus kordamööda meie kodudes. Kahjuks ma ei mäleta enam, mida loeti, tean vaid, et võtsime ette ka Hitleri “Mein Kampfi”.

Meie, õpetajate naised, kohtusime veel ühel korral nädalas nn õmbluspärastlõunal. Seal ei loetud, küll aga lobiseti innukalt kõigest, mis väikelinna naisi huvitas. Nii kulges elu linnakeses rahulikult ja ühetooniliselt. Kultuurisündmusi väljastpoolt tuli ette harva, pidime olema ise loovad ja ammutama endast. Poliitikat käsitleti vähe. Olime leppinud sellega, et elasime saksa vähemusena, kuigi kultuuromavalitsusega, eestlaste vabariigis.

Olud muutusid aga Hitleri võimuhaaramisega Saksamaal 1933. aastal. Äkitselt oli jutuks rahvuslik eneseteadvus ja seda mitte ainult meie, baltlaste juures, vaid eestlasigi köitis mõte, et nad on võrdõiguslik rahvus oma igipõlise kodumaaga. Hitleri teesidesse suhtuti sakslaste hulgas väga erinevalt.

Eriti vaimustusid hüüdlausetest ja lauludest, marssidest ja parteikogunemistest noored. See kõik tungis meieni lugematuid kanaleid pidi. Vanad ja vanemad inimesed vaatasid sellele, mis meile lähenes, suure skepsisega. Waldi nägi natsionaalsotsialismis algusest peale suurt ohtu ja tundis vastutust ning kohustust teha oma mured inimestele mõistetavaks ulatuslikus ettekandes. Teda rünnati ägedalt mitmest küljest. Kuid Waldil oli peaaegu selgeltnägemisvõime – ta nägi selle liikumise tagamaad oma targa, terava pilguga läbi. Kahjuks ei ole see toonane suundanäitav ettekanne enam alles. Hoidsin seda läbiotsimiste eest tükk aega oma pesukapis peidus. Põgenemisel Posenist 1945. aasta jaanuaris see aga ununes.

Mina isiklikult eitasin Hitlerit kui proletaarlast täielikult vaid algul, kuni mindki taas – nagu kunagi 1914. aastal – haaras rahvuslik mõte ja ühinesin liikumisega suure vaimustusega. Osalesin innukalt ühes vanemaealiste noorte grupis. Harrastasime sporti, peamiselt võimlemist ja kergejõustikku, samuti harjutasin visalt ja auahnelt sõudmist neljases paadis. Sõudeklubi oli puhtalt saksa ühing, aga ka armastatud kohtumispaik noortele. Neljane paat, kus ma kaasa tegin, oli “mehitatud” vaid noorte emadega ning kandis seetõttu nimetust “emapaat”. Vaatamata nimetusele olime mehe eest väljas, Boris Maydelliga tüüril!”

Järgneb.