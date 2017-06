ERRi pühadekavas: heategevuskontsert, võidupüha paraad, otseülekanded ja "Tervituste õhtu"

Neljapäeval, 22. juunil, algusega kell 19.00 jõuab ETV ekraanile ülekanne Carolin Illenzeeri Fondi heategevuskontserdilt "Laulud sõdurile". Käes on aeg teha midagi head ning "Laulud sõdurile" on kontsert, kus Carolin Illenzeeri Fondi abil saab lisaks muusikaelamusele aidata ja toetada neid lapsi, kelle vanemad on välismissioonidel hukkunud või raskelt viga saanud. Laste toetuseks on avatud annetustelefonid: 900 6705 - 5 EUR 900 6715 - 15 EUR 900 6735 - 35 EUR

Kontsert toimub Rakvere Spordihallis ja laval astuvad üles Birgit Sarrap, Elina Born, La La Ladies, Daniel Levi, Kõrsikud, Rolf Roosalu, Jaan Sööt. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel. Õhtut juhib Üllar Saaremäe. Otseülekande režissöör on Marek Miil, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Lii Kuldmäe.

Kontserdi kordus on ETV eetris 23. juunil, kohe pärast võidupüha paraadi, algusega kell 12.05.

Traditsiooniline võidupüha paraad peetakse tänavu Rakveres ning ETV teeb sellest otseülekande reedel, 23. juunil, algusega kell 10.55. Paraadi kommenteerivad Andres Kuusk ja Kaitseliidu kooli pealik Erik Reinhold, reporter on Anna Gavronski. Otseülekande režissöör on Marek Miil, produtsent Lii Kuldmäe. ETV+ eetris kommenteerivad paraadi Artur Zahharov ja Nikolai Loštšin.

Õhtu vältel saavad ka televaatajad oma jaanitervitused ETV ekraanile tuua. Kell 18.40 algab ETVs "Tervituste öö", mis jõuab vaatajateni kolmes jaos: kell 18.40-21, kell 21.50-22.20 ja 23.30-02.37. Selleks, et oma jaanipäevatervitus ETV kaudu sõbrani saata, tuleb saata sõnum numbrile 13013 kujul: JAAN, tühik ja sinna otsa vabas vormis tervitus. Ühe sõnumi hind on 1.60 eurot. Mõnusat muusikat pakuvad jaaniõhtu jooksul Kihnu Virve, Väikeste Lõõtspillide Ühing, Jaak Joala, Karl Madis jpt.

23. juunil kell 13.05 on Vikerraadios eetris "Eesti lugu", mis kõneleb eestlaste kalmudest ja mälestusmärkidest maailmas. Kuhu ja miks on eestlastele püstitatud välismaal mälestusmärke? Kui palju on teada eestlaste kalmude kohta üle maailma; mida teha, et Eesti jaoks olulise tähendusega isikute hauad oleksid hooldatud ka siis, kui pole enam sugulasi või lähedasi inimesi? Millal on ümbermatmine võõrsilt õigustatud? Saates esineb Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Peep Pillak. Saate autor on Piret Kriivan.

Klassikaraadio pakub pühadeperioodil kaunist Eesti muusikat ja muhedaid jutuajamisi. 22. juunil kell 11 räägitakse "Suveduuris" Ain Angeri tegemistest ning jaanipäeva kombestikust, kell 19 algab ülekanne Suure-Jaani Muusikafestivalilt, kus esineb ERSO.

23. juunil kell 11 on eetris värske salvestus Nargenfestivali Kreegi päevadelt, kus kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärava juhatusel esitas koos Jaak Sooäärega Cyrillus Kreegi vaimulike rahvaviiside seadeid ja Taaveti laule. Kell 13 on vestlusringis arutusel Eesti noorteorkestrite olevik ja tulevik, saatejuht Johanna Mängel. Lõkke kõrvale (kell 19 - 22) valivad muusikat Ants Johanson ja Toomas Lunge ning "Fantaasia" stuudios (kell 22.10) on Marius Peterson.

24. juunil kell 13 on "Folgialbumis" salvestis Kristiina Ehini õhtust Tartu Folgiklubis ja kell 21 saab kuulda Valter Ojakääru džässisaadet aastast 1963.

25. juuni hommikul kell 10 ootab Klassikaraadio kõiki "Sooviklassikasse", kell 13 on eetris opereti- ja filmimuusikasari "Meloodika" ja kell 20 kuuleb Paul Neitsovi mullu ilmunud plaati "Karlovas on peaaegu.