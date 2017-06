Rahvatantsurühm Laieldes annab juubelikontserdi

1996. aastal loodud rühmituses on aastate jooksul jalga keerutanud ligikaudu 500 tantsijat lasteaialastest vanaemadeni. Juhendaja Tiina Saar on rühma tantsuõpetaja olnud selle sünnist saadik. Käidud on igal tantsupeol ja üles astutud Inglismaal, Kreekas ja Portugalis. Laieldes sõidab tänavu Horvaatiasse.

Nüüdseks tegutsevad rühmituses sega- ja naisgrupp, kelle hulgas tantsivad Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi noored ja Halinga valla naised. Rühmaliikmete vaheline side on tugev. Tantsust alguse saanud sõprus ja vastastikune lugupidamine on sünnipäevapidustustegi läbiv teema.

“Meid ühendab kiindumus rahvatantsu vastu. Nii nagu meie saime pisiku oma esivanematelt, loodame, et pisik kandub edasi ka lastesse,” rääkis Saar.

Sünnipäevaetendus “Armastus jääb” räägib loo kasvamisest, arenemisest, täiskasvanuks saamisest, kuid eelkõige armastusest ja kahe noore inimese vahelisest sidemest. Tantsu abil pajatatakse eluline lugu suhetest ja rahvatantsu ühendavast jõust. “Probleemide ja kohustuste kõrval toob tantsimine meie ellu rõõmu ja armastust,” täpsustas Saar.

Juubelietendus algab Pärnu-Jaagupi lauluväljakul homme kell 18.