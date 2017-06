Mõõga ja mantli päev tuleb tänavu reliikvialaadaga

Rakvere linnuse juhi Kaidu Tiiriku nägemuses on mõõga ja mantli päev veelgi ulatuslikum: tulevikus võiks kogu vallimägi olla täis keskaegseid telke ja üritus oleks kolmepäevane, kõlaks keskaegne muusika, kaubeldaks, pakutaks ajastu sööke-jooke ning lavastataks võitlusstseene.

“Praegu kasvame linnusest “Tarvani”, pärast on vaja linnusest laululavani kasvada,” lausus Tiirik.

Tänavu on üritus kahel alal: linnusesse pääsemiseks tuleb osta väravas pilet, müüridest väljaspool on kõik tasuta. “Tahame pakkuda linnarahvale tasuta osa. Koos tehes see üritus kasvab, et see oleks ka turistidele atraktiivne,” rääkis Rakvere kultuurikeskuse direktor Krõõt Nõmmela-Mehide.

Linnuses tutvustatakse eri ajastute relvi, saab vaadata võitlusi nii raudrüütlite kui ka musketäride vahel, rüütlikultuurist räägib filosoof ja relvameister Einar Laigna, lapsed saavad näha nukuetendust “Rüütel Otto seiklused”.

Näeb ka Rakveres Eesti Lavavõitluse Liidu rahvusvahelisel koolitusel osalejate etteasteid.

Kaidu Tiirik märkis, et kui keskajal peeti suuri turniire, siis tavaliselt käis nendega kaasas ka laat. “Käisid ringi narrid, müüdi kaupa, tantsiti, lauldi. Mõõga ja mantli päev tähendabki ühelt poolt relvi ja teiselt poolt mantlit ehk pehmeid väärtusi. Natuke tsirkust, natuke laata, natuke muusikat,” rääkis ta.

Nõnda astub keskaegsete tantsudega üles Kaurikooli ajaloolise tantsu ansambel Fioretto, esinevad linna taidlejad, aga oodatud on ka tänavamuusikud ja rändartistid.

“Laadal lähevad inimestele korda need muusikud, kes oskavad midagi teha ja panevad kaabu ette – nad ei küsi niisama raha, vaid teenivad selle välja,” ütles Krõõt Nõmmela-Mehide. “Võib žongleerida, teha trikke, ja miks mitte “Hamletit” kenasti ette lugeda.”

Kaidu Tiirik lisas, et paljud Eesti artistid käivad suvel näiteks Saksamaal losside ees esinemas ja teenivad endale aastaks õpinguraha. “Miks mitte teha seda siin linnuses,” arutles ta.

Samuti kutsutakse reliikvialaadale kaubitsema käsitöölisi ja ökotoodete müüjaid, kes on end keskaegses stiilis riietanud. Laadaline, kelle müügilaua pikkus on kaks meetrit, pääseb kauplema tasuta. “Kui müügipind on suurem, peaks lisaks pakkuma mingi tegevuse, töötoa,” ütles Nõmmela-Mehide.