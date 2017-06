Eisma endine külapood ootab kunsti nautima

Perenaine Airin Lehesoo tänab oma meest, kes poeruumi galeriiks muutis. “Kutsun inimesi vaatama, tahan, et inimesed käiksid minu juures, muidu me mehega kahekesi ...” ütles ta. Airin on Siberis sündinud eesti-vene päritolu naine, kes õppis eesti keele ära 27 aastat tagasi, kui Eestisse kolis. Tema pere viidi möödunud sajandi neljakümnendatel Paidest Venemaale Vorkuta vangilaagrisse, kui isale määrati karistuseks niinimetatud 25+5.

Galerii näeb välja tavalise kõrvalhoonena – umbes 40-ruutmeetrine puitehitis eterniitkatuse ja vaivundamendiga. Seespool hakkavad silma muudatused. Seintele paigaldatud tuuletõkkeplaadid on kujunduslikult kaetud toonitud ja volditud paberi ning maalidega.

Ruumis väljendub ridadesse sätitud maalide vahel kunstniku emotsioon. “Mulle meeldib väga magus kurb tuju,” kirjeldas kunstnik oma lemmikseisundit ja inspiratsiooniallikat. “Magus kurbus, Paganini, vihm ...” loetles ta. Moskva kunstikoolis hariduse saanud Airin maalib enim hobuseid ja merd. Loodus ja loomad on tema lemmikteema, mida ta maalib mälu järgi. Kui näeb midagi ilusat, jätab meelde ja töötab siis kodus. Lisaks kuuluvad Airini loomingusse portreed.

Kunstikoolis tegeles Airin põhiliselt maalimisega, aga tegi ka skulptuure, mosaiiki ja graafikat. “Palun meest, et ta ehitaks veel ühe majakese, tahan skulptuuri teha,” avaldas ta oma soovi.

Täidetud lõuendeid lisandub galeriisse pidevalt ja osa müüakse maha. Näiteks eelmisel talvel maalis Airin umbes 40 maali. Suvel jääb selleks vähem aega. “Kanad, vähid, linaskid, palju muud tegemist,” ütles ta.

Airini sõnul korraldab ta oma töödest ka näitusi. Viimase kümne aasta jooksul on ta oma kunsti eksponeerinud Rakveres, Sakus, Sauel, Paides, Kundas ja Rootsis Göteborgis. Müük käib põhiliselt tuttavate kaudu. “Näitusel ei müü ma ühtegi maali, kui näitus lõpeb, tulevad ja ostavad.”

Airin on Eismal korraldanud kunstikoolitusi. Külas käisid Tartu kunstikooli õpilased, kellele Airin õpetas eelkõige perspektiivi ja maali ülesehitust. Viimati oli üks Tartu õpilane siin möödunud talvel. Kunstnik ei pea ennast vene realismi edasikandjaks, aga peab siiski väga oluliseks oskust kujutis õigesti paigutada ja proportsiooni viia. Ta püüab seda õppijatele edasi anda.

Airin pidas poodi, kui Ranna kooperatiivis elas palju inimesi. “Oli palju inimesi, kes käisid poes,” sõnas ta. Ajapikku jäi inimesi vähemaks, vanemad surid ära, lapsed lahkusid külast. Pärast 2008. aasta augustitormi pidi kunstnik poe asjaolude tõttu sulgema. “Elektrit ei olnud nädal aega, toidud läksid pahaks,” kirjeldas Airin.

Pintsel lausa lendab Airin Lehesoo käes. Lõuendile ilmuvad kunstniku lemmikmotiivid: loodus ja loomad. / Meelis Meilbaum