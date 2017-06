Vallarahvas paneb pritsumeeste Susi heaks seljad kokku

Poolteist aastat Kadrinas vabatahtliku päästjana tegutsenud Raido Nagel tähendas uue pritsumasina saamislugu meenutades, et avastas selle internetist.

Veidi varem leidis ta tegelikult enda sõnul veelgi parema Scania “maasika” Rootsist, aga too olevat pärast seda, kui ta jõudis masinat arvutist legendaarsele pritsumehele Lembit Liivile näidata, sekundite jooksul ära ostetud.

“Konkurssi uuele masinale nime leidmiseks pole meil vaja korraldada, sest see on tal olemas – Susi,” lausus Nagel. “Keegi on vajalikud tähed ümber tõstetud järjekorras juba varem külge pannud.”

Väljavalitut käidi kevadel Soomes Pori lähedal kaemas kolmekesi: Nagel, Kadrina komandopealik Arne Kastemäe ning reisi korraldanud volikogu aseesimees, tosin aastat valla välissuhteid Janakkala vallaga vedanud Mati Tiiter.

Kohale jõudes tundis Raido Nagel enda sõnul otsemaid, et tegemist on sobiva päästeautoga. “Läksime Soome nii-öelda kõrgendatud nõudmistega, aga kohe esimesest pilgust masinale tekkis mul selline tunne, et see on kuidagi oma,” rääkis ta. “Torkas silma, et masina on ehitanud ilmselgelt praktik, sest ükskõik millise luugi või ukse lahti tegid, kõik tundus kuidagi loogiline.”

Mehe ütlusel hakkas eelmisel omanikul aga Sisu müügi käigus tõenäoliselt süda verd tilkuma. “Tundus olevat selle masina paadunud fänn, püüdis meile pressida hoopis ühte nelikveolist Mercedese kustutusmasinat,” lisas ta.

Viimaks saadi ikka Sisu müügis kaubale ja meestel õnnestus 1992. aastal välja lastud ning 52 000 kilomeetrit läbi sõitnud masina hinda isegi tuhande euro võrra alla kaubelda – käed löödi sendi pealt 12 000 euro suuruses summas. Võrdluseks: niisuguse uhiuue masina hind algab 300 000 eurost. Äsja soetatud päästeauto ostu rahastas Kadrina vald.

Kadrinasse aitasid auto toimetada Janakkala vallaga seotud inimesed ja ettevõtted, samuti Päästeliit ja selle partnerid. Mati Tiiteri sõnul lõhkes kadrinlase Kaido Kalamäe juhitud masinal enne vahepeatust Janakkalas teel rehv, mis tänu tuttava Janakkala transpordiettevõtja Ari Heikkilä abile suisa poole tunniga ära vahetati.

“Olen ikka öelnud, et parem olgu sul sada sõpra kui sada rubla,” lausus Tiiter ja lisas, et päästemasina täielikku töökorda seadmiseks algatab vald tänasest korjanduse “Susi saab sisu”.

“Kutsun vallarahvast ja ettevõtteid panustama ühiselt meie päästevõimekusse,” ütles ta. “Läinud talvel lähedalt kogetud tuleõnnetus andis kindla mõtte kogukonna kokkuhoidmise vajadusest: tulla appi, kui naaber seda vajab. Alati ei õnnestu nii-öelda otse kätt külge panna, kuid koos saame panustada oma tuletõrjeauto sisustamisse. Igaüks oma mõõtu mööda.”

Ehkki Kadrina meeste päevinäinud ja enne vallas punase kuke tõrjuda aitamist koguni kahel korral Rootsis ja Eestis maha kantud vana Scania süda tuksub endiselt truult, ei lasta seda veel teenitud vanaduspuhkusele. Masinale, mis oli eilse seisuga läbinud abivajajaid aidates 17 000 kilomeetrit ning teinud 746 väljasõitu, jääb kuni Susi töökorda seadmiseni paari kuu pärast abimehe tagasihoidlikum roll.