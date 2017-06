Kalurikülas kasvab looduslähedane kunst

Õuesügavuses helgivad valguses ja laperdavad tuules kõrkjavarte külge seotud läbipaistvad tillukesed inimesed. See on Sergei Denikini teos.

Galerii seinal kasvab Ivan Karpovi loominguna hüdropoonselt, nii et juured on selgesti näha, mitmes kohas lehtertapp. Nad elavad klaasnõudes ja on esialgu veel väikesed. «Tavaliselt on taimede juured nähtamatud,» lisas ta.

Õues on ka üks Deniss Patrakejevi installatsioon, mis hakkab oma värvide värelust näitama siis, kui pilvede vahelt tuleb välja päike. Galerii katuse all on koha leidnud video- ja fotokunsti ning akvarelle ja skulptuurseid teoseid, aga samuti saab vaadata kristallide kasvamist mitmemeetrisel nööril. Sergei Denikin on kasutanud oma teostes ka Varnjas vohavate võilillede seemneid.

Inimene ja loodus

Ivan Karpov on pannud galerii seinale hüdropoonselt kasvama taimed. / Merike Lill

Kuraator Pjotr Belõi ütles pühapäeval Voronja galerii õuel vahetult enne nüüdiskunstinäituse «Avatud piirid» avamist Tartu Postimehele, et väljapanekut võib vaadata kui inimese ja looduse vastastikuse suhte kajastust. Inimene võib küll armastada loodust ihust ja hingest, aga loodus on meie vastu ükskõikne, nii et tegemist on vastamata, lootusetu armastusega. Seda mõtet on väljendanud omal moel juba poeedid Puškin ja Rilke.

Kui ta seda selgitas, lendas tema laubale sääsk. «Meie ja looduse suhe on umbes nagu meie ja sääse suhe,» lisas ta.

Kuraatori hinnangul sobib tavatu galerii, mis tegutseb Peipsi ääres vanas kalurimajas, suurepäraselt selle näituse samuti paljudele harjumatute kunstiteostega. Nii kunstnikele kui ka vaatajatele on see väljumine tavalisuse piiridest. Muu hulgas on väljapanekus nekrorealismi hulka arvatud teoseid, kusjuures nekro- tähendab siinkohal pigem elu kui surma.

«Minu meelest on väga tähtis näidata välismaal Vene kunsti äärmusi,» lisas Pjotr Belõi.

Vene kunstitähed

Kuulus ja auhinnatud on omas valdkonnas nii kuraator kui ka enamik tema kutsutud kunstnikest.

«See on rahvusvahelise kuulsusega tähtede näitus,» ütles kuraator. «Väga vahva, et nad olid nõus Varnjas oma töid välja panema.»

Galerist Raul Oreškin kohtus Pjotr Belõiga mullu suvel Voronja galeriis. «Ta osales Vene kunstnike grupinäitusel Tartu kunstimajas,» ütles galerist. «Meie galerii meeldis talle ja vestlus arenes nii kaugele, et tegime talle ettepaneku teha siin näitus. Ta võttis kuu mõtlemisaega ja andiski lõpuks nõusoleku.»

Näitust, mille mõnedki teosed kasvavad aja jooksul, saab Voronja galeriis vaadata augusti lõpuni.