Neljajalgsed tundsid end Viljandis nagu kodus, kuid loomaaiast siiski asja ei saanud

«Hansapäevadel ma just vaatasin neid uhkeid hoburakendeid. Nendelt ei pudenenud midagi. Eks tänapäeval on asi hoopis peenemalt lahendatud ja hobuste saba alla on pandud spetsiaalsed kotid. Pole mingit muret, et midagi asfaldile kukub. Omal ajal oli see aga täiesti tavaline ja kojamehed pidi need junnid lõpuks ära koristama.»

Miniloomaaia kurb lõpp

Viljandi kui mitte just kõige kuulsam, siis üks kuulsamaid loomi on põder Juku. Tema sattus omal ajal nii leheveergudele kui astus üles kroonikafilmis.

See juhtus läinud sajandi kolmekümnendatel aastatel, kui lossimägedesse kavandati väikest loomaaeda. Mõeldud, tehtud. 1936. aastal toodi sinna hakatuseks elama hirvepaar. Kahe Kirsimäe vahele, kus oli üks umbne tiigike, mis plaaniti puhastada, pidi tulema hirvede org. Järgmisel aastal lisandusid hirvedele põder Juku ja faasanid. Paraku polnud neile loomadele pikka iga antud.

«Inimesed ei saanud kuidagi aru, et loomi ei tohi toita, ning andsid neile nii leiba kui kommi. Eks tol ajal oldud ka vähem teadlik sellest, et loomad peavad sööma oma toitu,» räägib Jaak Pihlak ning lisab: «Nüüd on meil lammastega samamoodi, et neid ei tohi toita.»

Pihlaku sõnul oli kõige kurvem põder Juku saatus. «Temale valas mingi idioot kurku liikvat ehk eetriga segatud vett ja ta suri. Äärmiselt kahju.»

Viljandi esimene ja seni ainus loomaaed lõpetas tegevuse 1938. aastal. Asus see, muide, selles vallikraavis, mille veerel on praegu pärimusmuusika ait.

Sellest, et Viljandi elu oli loomariigiga üsna tihedalt läbi põimunud, annavad tunnistust ka tänavanimed. Praeguseni on siin alles Hiire, Linnu ja Lutsu tänav, kuid omal ajal oli seegi pilt hoopis rikkalikum.

«Need kolm tänavat on ikka päris vanad. Nende nimed esinesid juba XVIII sajandil – siis olid nad muidugi saksakeelsed,» jutustab Jaak Pihlak. «Minu mäletamist mööda polnud praegu taastatava Grand hotelli külje peale jääval Hiire tänaval nõukogude ajal üldse silti. Otse raekoja ees asuv Linnu tänav oli aga sovetiajal hoopis Komsomoli tänav. Kummalisel kombel ristiti ümber ka Lutsu tänav, mis on ju täiesti neutraalne nimi. Nõukogude ajal otsustati see millegipärast ümber nimetada Säde tänavaks.»

Vähemalt kaks loomariigiga seotud tänavanime on aga nüüdseks kadunud. Üks nendest oli vanalinnas asunud Sea tänav, millest on saanud Väike-Turu tänav.

«See ristiti ümber 1922. aastal ja mine tea, ehk tasub mõelda ka selle kunagise nime ennistamisele,» nendib Pihlak muiates.

Teine on aga tänav, kus on elanud ka Jaak Pihlak ise. «Praegu kannab see nime Oru, aga omal ajal oli Kassisaba. Täpsustuseks olgu öeldud, et Pikast tänavast Oru tänava poole kulgev müüriäärne jalgrada, mida aktiivsed linnakodanikud eelmisel aasta korrastasid ja Kassisabaks nimetasid, ei ole kunagi tänav olnud.»