Estonia mälestusmärgi lugu

Tormisel sügisööl 1994. aastal Läänemerel põhja läinud parvlaeval Estonia oli 989 inimest, kellest päästeti ainult 137. 852 inimest hukkus, vaid 95 surnukeha andis meri välja. Kõige rohkem oli märga hauda läinute hulgas Rootsi kodanikke: 501, Eesti alamaid oli 285, meie kaaslinlasi nende seas 14.

Sõnumilehe järgi tuli mälestusmärgi püstitamise algatus hukkunute omastelt. Kõigepealt paisutati sinna, kus praegu kõrgub monument, põllukivi. 1996. aastal korraldatud meenutustseremoonial lubasid linna- ja maakonnajuhid, et tulevikus asub sel kohal mälestusmärk.

Suur osa korraldustööst oli kanda Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja spordiametil, mida juhatas Andrus Haugas. Praegu haridus- ja kultuuriosakonda juhtiv Haugas oli silmanähtavas kimbatuses, kui palusin tal meenutada mälestusmärgi saamislugu.

Estonial hukkunute mälestusmärgi eelarve oli 587 814 krooni, millest ligikaudu 240 000 laekus heategevuslikus korras ja annetustena.

“Mulle ei meenu sellest ajast midagi ebameeldivat. Ilmselt asukoha üle vaidlust ei olnud. Sealt, kus mälestusmärk praegu asub, on kõige vähem maad veeni. Et tuletada meelde, millised olid arhitektuurikonkursi teised mälestusmärgi kavandid, peaks aga süüvima linnavalitsuse arhiivi,” kostis Haugas 20 aastat hiljem.

Kultuuri- ja spordiameti juhataja Haugas selgitas toona Pärnu Postimehes, et mälestusmärgi püstitamine jagati kolme etappi. Kõigiks töödeks kokku oli vaja üle poole miljoni krooni. Tõsi, autorid olid varem pakkunud, et taiese ligikaudseks maksumuseks kujuneb 285 000 krooni.

Estonia katastroofis hukkunute mälestusmärgi rajamise fondis oli annetustest ja heategevusüritustest laekunud 200 193 krooni, millest jätkus tööde esimeseks etapiks.

See tähendas vundamendi valamist, metallist mälestusmärgi püstitamist, autoritasu skulptor Mati Karminile ja arhitekt Tiit Trummalile ja projekteerimise tasu AS Pärnu EKE Projektile.

Teine etapp nägi ette kaldteed mälestusmärgini ja skulptuuri valgustamist, milleks raha veel ei olnud. Lootus siiski oli, et esimene ja teine etapp valmivad 1997. aasta augusti lõpuks.

Linnaametnik Andrus Haugase mäletamist mööda ei olnud mälestusmärgi asukoha suhtes kaksipidi mõtlemist: monument peab olema võimalikult vee lähedal. / Urmas Luik

Lõplik viimistlemine arvati jäävat 1998. aastasse. Siis oleks tulnud korrastada mälestusmärgi lähiümbrus koos valgustusega. Skulptuur kujundati kui osa pargiarhitektuurist.

Augusti lõpus jõuti nii kaugele, et AS Etem transportis politseieskordi saatel läbi Pärnu Estonia laevahuku monumendi rauast osa.

Mälestusmärk tõsteti Vana-Saugas kraanaga autokasti ja sõidutati Tervise taha muuli algusesse. Leht kirjutas, et taiese veokile mahutamiseks tuli üks selle “jalgadest” pooleks lõigata.

15 meetri kõrgune mälestusmärk valmistati neljakandilisest raudtorust. Pealt- ja altpoolt vaadatuna on tal risti kuju. AS Etemi direktor Madis Pentma ütles lehele, et märgi valmistamiseks kulus kaks-kolm nädalat.

Septembri algupoolel valasid AS Tekso töölised mälestussamba juurde viiva munakivisillutisega kaldtee betoonservi.

Samba betoonalusele paigaldati marmorplokk, millele graveeritud teksti aitasid koostada hukkunud pärnakate lähedased.

Tiit Trummal on meenutanud, et jäämaks eelarve piires monumentaalkunsti raamesse, tuli valida minimalistlik skulptuurivorm. Kõige suuremaid võimalusi andis metallkompositsioon. Vormilahendus oli algul keerukam, hiljem omandas selgemad jooned.

Tegemist on tänapäevase minimalistliku abstraktse vormikeelega mälestusmärgiga. Töö kandis ideekonkursil nime “Pööris”.

“See mõtestab lahti töö sümboolika. Pöörises on koos stiihia ja kaos, need on katastroofi elemendid. Samuti on äratuntav ristimotiiv. Kaudselt on võimalik tuua paralleele “Russalkaga”. Olemuslikult on kompositsiooni meeleolu traagiline,” selgitas Trummal.

Mälestusmärgi jalamile graniitkivisse raiuti 14 hukkunud pärnumaalase nimed: Arvo Andersson, Aivo Grossfeldt, Aili Heinsoo, Liina Ivask, Peeter Kannussaar, Kalev Kukk, Andres Kuller, Pia Naber-Lass, Mirjam Maripuu, Heddi Männiste, Aita Pants-Oja, Hannely Veide, Hanka-Hannika Veide, Tiina Niineorg-Teesaar.

Samuti süvistati graniidist tahukale tekst “MS ESTONIA 28.09.1994 59 21 N 21 42 E” – need olid katastroofipaiga koordinaadid.

Mälestusmärk avati 28. septembril 1997 kell 18. Kõnelesid maavanem Toomas Kivimägi, põllumajandusminister Andres Varik, mälestusmärgi valmimist toetanud organisatsioone tänas Pärnu linnapea Vello Järvesalu. Monumendi õnnistas assessor praost Andres Põder. Laulis segakoor Endla. Tseremoonial osales paarsada inimest.

Kell 19 toimus Eliisabeti kirikus mälestuskontsert. Hanna Heinmaa ja Pärnu linnaorkester Toomas Vavilovi dirigeerimisel esitasid Brahmsi ja Mozarti teoseid.

Estonia hukk on suurima ohvrite arvuga laevaõnnetus Läänemerel rahuajal.