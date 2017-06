Minimalistlik koduaed kahe ojaharu vahel Räämal

Abide kodu Vana-Rääma 16 asub vaid kiviviske kaugusel elava liiklusega Rääma tänavast, kuid linnamelu sinna ei kosta. Pole enam tööstust, mis vajutas sellele kandile oma pitseri, ja lõpusirgel on kunagise masinatehase varemete lammutamine.

Maanina, kus asub Vana-Rääma 16 ühes naabermajadega, kus elavad Tiiu ja Jaani lapsed, on kujundanud kunagi ilmselt oja. Enim hakkab silma Rääma oja, mis kulgeb kunagise lastekodu juurest kord maa all, siis jälle peal. Teine ojaharu tuleb lennuvälja poolt.

Üsna Tiiu ja Jaani elamise lähedal kohtuvad harud maa alla paigutatud torudes ja suubuvad sillerdavasse Pärnu jõkke.

Meil on väga minimalistlik aed, kogu aega aiatööde alla ei pane. Tiiu Abi

“Vanasti lasti kõik pesuveed ojja. Kui linakombinaat värvis punast kangast, oli punane vesi, värviti rohelist, oli vesi taas vastavat karva,” meenutab Jaan. “Ja kui lennuväli töötas, siis teist haru pidi tulid kõik õlid,” lisab Tiiu. Nüüd on ojavesi puhas ja seda kasutatakse aia kastmiseks. Rääma oja puhastati mudast ja seal avanes valge liivapõhi. “Mis siin ikka muu on kui kunagine jõepõhi. Oma krundilegi sai toodud õige mitu suurt autokoormat mulda, aga liiv “sööb” mulla ajapikku ära,” pajatab Jaan, mööndes, et elukvaliteet on piirkonnas pärast tööstuse kadumist ikka kõvasti paranenud.

Kauneima kodu tunnustuse poole hakati liikuma samuti tänu ojale. “Linnavalitsuse omad käisid vaatamas, keegi ütles, et neile hakkab silma ojakallas, et kes seda siitpoolt niidab. Olin parasjagu kodus ja ütlesin, et eks mina see ole. Siis küsiti luba, kas võiks aeda ka pilgu heita,” räägib Jaan. Peremees põhjendab linnale kuuluva maa niitmist ja korrashoidmist sellega, et aia tagagi peab ilus olema.

“Meil on väga minimalistlik aed, kogu aega aiatööde alla ei pane. Suvel meeldib meile ringi sõita,” sõnab Tiiu, pakkudes istet lehtlas. Muide, lehtlas ripuvad leiud ojast: paadiankur, petrooleumilamp ja kivikangrul näeb paadimootori sõukruvi.

Perenaine-peremees tunnistavad, et neile kummalegi pole aiatöö vastukarva ja kui midagi tuleb ära teha, tehakse see ära.

Taimed ojakaldal on ülevalt toodud – mõni on läinud liiga suureks, teisest on isu täis saanud. / Urmas Luik

“Me pole lugenud käsiraamatuid ega uurinud internetist. Oleme aiandites ja ostukeskustes vaadanud, millised taimed meeldivad, ja ostnud,” ei tee Tiiu saladust. “Mõni asi on välja läinud. Vahepeal oli palju roose – “üle 50,” täpsustab Jaan – ja peaasi, et oleks mugav ja korras.”

“Kõik komponendid on aeda valitud tunde järgi,” kinnitab pererahvas. Pärnu Postimehe külaskäigu päeval õitsevad veel tulbid, roosiiluni on jahedaga aega.

Vahelduse mõttes on aias väike maasikalava ja kasvuhoone oma tarbeks istutatud kurgi- ja tomatitaimedega.

Silmailuks on aeda valitud eri värvi lehtedega põõsaid. “Meil ongi rohkem põõsad. Kiitust pälvis elupuuhekk, mis kulgeb piki krundi piiri ja kus silm ei märganud vähimatki jälge päikesekahjustustest. Ojakaldal me ühte küpressi ereda päikesevalguse eest siiski katame, aga väga ei aita,” nendib Jaan.

Peremehe jutu järgi on taimed ojakaldal nii-öelda ülevalt toodud – mõni on läinud liiga suureks, teisest on isu täis saanud. Aias on väike kunstlik veesilm, millel omakorda hoiab silma peal aiapäkapikk.

Abide koduaia muru ei jää maha Inglise omast. Muruniitmine on peremehe töö. Samuti võitlus võililledega.

“Kui lehes kirjutatakse kaunimatest kodudest, jätame aadressid meelde, sõidame jalgratastega ja vaatame: korras aiad on meeldivad. Aed ei pea olema hirmkallis, aga kui on korras, on silmal hea vaadata,” ütleb Tiiu Abi, kui fotograafiga minekule asutame. Ööbik jääb kuulmata, aga kuskil oja lennuvälja haru roheluses ta pidi laksutama.