Supelsakste meelispaik Rannahotell

Rahulolematus vanade pansionide ja suvitajatele üüritavate tubade vähesusega ning soov meelitada Pärnu rohkem kulutavaid välissuvitajaid, tõi 1925. aastal endaga kaasa idee ehitada Rannahotell. Kusjuures algul ei plaanitud uut hotelli, vaid Ammende villa juurdeehitist. Siiski jäi peale mõte püstitada modernne majutusasutus.

Majanduslike takistuste tõttu pandi ehitisele nurgakivi aga aastakümme hiljem, seda suuresti tänu president Konstantin Pätsile. “Minu suvepuhkus ei ole täielik, kui ma ei ole Pärnus käinud ja siin ennast enne talve karastanud,” ütles riigipea 1936. aasta juulis.

Hotelli avamisel teatasid Pärnu kunagine linnapea Hendrik Soo ja tollane sotsiaalminister Oskar Kask oma tervituskõnes, et sellega on Pärnu kuurordiks arenemises haripunkti saavutanud ja riigil tuleb edaspidi tähelepanu pöörata muudele linnadele.

Vast avatud hotellis asusid 75 tuba, söögisaal, avarad hallid ja puhkeruumid ning vasakus tiivas kuus garaaži autojuhtide tubadega.

Arvukate rõdude ja rohke klaaspinnaga valge hoone mõjus elegantselt. Sohvasid kasutades õnnestus külastajate arvu tõsta 184ni. Riigipealegi oli uues hotellis väga mugavalt sisustatud korter. Kuna toona arvati, et mageda Läänemere rannas ei lähe tubades vanne vaja, oli neid algul majas vaid 21: pesta saab end ju mereveeski.

Juba esimene suvehooaeg näitas, et köök ja selle kõrvalruumid jäävad kitsaks, sest mõnel päeval toitlustati hotellirestoranis ligikaudu 400 inimest. 1938. aasta varakevadel võetigi ette plaan suurendada kõrvalruume õuepoolse juurdeehituse teel.

Kavand

/ Pärnu muuseum

Rannahotelli projekti koostasid linnaarhitekt Olev Siinmaa ja eraarhitekt Anton Lembit Soans. Uudse ja moodsa projekti saamiseks kuulutati 6. oktoobril 1934. aastal välja konkurss, kus 16 võistlustöö esitaja seast üheks paremaks valiti Nikolai Kusmini oma.

1980. aastate alguses, mil Siinmaast ja funktsionalismist rohkem juttu hakati tegema, leidis Kusmin, et lõplikus kavandis on Siinmaa ja Soans kasutanud nii palju detaile tema võistlustööst, et teda võiks lausa nimetada Rannahotelli kolmandaks kaasautoriks.

Kuna Kusmin oli tollal veel nooruke, arvas ta, et suured teod ootavad alles ees, ega küsinud Soansilt kirjalikku tunnistust, et tegu on osati tema kavandiga. “Ma ei tundnud veel, et see töö jääb eluks ajaks ja kauemgi püsima. Ma ei osanud anda sellele niisugust tähtsust,” tõdes Kusmin 1994. aastal Pärnu Postimehele antud intervjuus.

Ehitus

/ Rannahotell

Rannahotelli ehitus läks käima suuresti tänu president Konstantin Pätsile, kes aitas Pärnul saada soodsa protsendiga laenu. Majutusasutusele pandi nurgakivi 1935. aasta sügisel ja 1937. aasta kevadeks suurejooneline hoone valmiski.

Kaks aastat kestnud hotelli ehitus läks maksma 18. juunil 1937 ilmunud Postimehe järgi 350 000 krooni ja samal aastal ilmunud ajakirja Nädal Pildis andmeil 380 000 krooni.

Hotelli ehitas Tartu ettevõte Vennad Edenbergid. Tellis- ja raudbetoonmaja rajamisel kasutati sõja ajal õhku lastud Waldhofi vabriku vanu ehituskivegi, mis tõi aga kaasa Pärnumaa tellisetehase omanike kriitika.

Selle arhitektuur on märksa moodsam võrreldes muude samal ajal valminud hotellidega (näiteks Jurmala Kemeri hotell). Tegu on Eesti funktsionalistliku arhitektuuri ühe peateosega, mis sümboliseerib ilusat aega palju edumeelsemal moel. Funktsionalism on arhitektuurisuund, mis tekkinud tööstus- ja tarbekunsti sidumisel.