Valter Parve: Ma olen oma vitsad kätte saanud

Viktor pakkuski ravi, mille tõenäosus oli 30 protsenti 70 vastu. Muidugi see oli risk, sest kui oleks aia taha läinud, oleksin aega kaotanud, siirded oleksid edasi levinud. Isegi imestan, et riski võtsin, sest ma pole riskija.

Haigusega seoses õppisin aega hindama. Olen aru saanud, et aeg on sündides kaasa saadud suurim varandus ja selle tark kasutamine on minu õppetund. Energiat, aega ega suhteid ei ole piiramatult. Kõike on vaja hoida, kõigega on vaja tegelda.

Kas olete jätkanud hingelise maailma avastamist?

Päris mitte, kuigi tütar Kreet (Rosin-Pindmaa, S. M.) on reikiõpetaja ja selles suhtes puutun ma pidevalt kokku ennast ja teisi tervendava mõtteviisiga. Noorim tütar Herdis (Elmend, S. M.) usub taimede väge ja ma aktsepteerin seda. Vanem tütar Aet on ratsionaalsem ja see hoiab asjad tasakaalus.

Kui mulle teatati, et olen vähist prii, tegin oma aeda puust purskkaevu. Sellel on neli külge ja neist igasse põletasin ühe pildi tänuks nendele, kes mind aitasid. Seal on Viktor ja doktor Levin, kes andis mulle toidusoovitusi. Seal on kirurg Kukk ja kõik need, kes mind armastasid ja minu eest palvetasid. Tunnistan, et millessegi uskumine on oluline ja aitab raskeid aegu üle elada, kui kujutada ette, et keegi hoiab sul silma peal.

Oliveri juhatajana aitasite lastele kasuperesid leida. Olete rääkinud kaksikutest, kes tagastati kohaliku omavalitsuse otsusega bioloogilisele emale, ent lapsed surid aasta hiljem oma kodus tulekahjus. Kahetsesite, et ei võidelnud nende kasuperre jäämise nimel. Kas on veel lugusid, mis on sellest ajast hinge jäänud?

Lugusid on meelde jäänud rohkem, näiteks noorest naisest, kelle elukaaslane osales tapmises. Naisele pandi süüks, et ta ei läinud politseisse oma meest üles andma, ja ta mõisteti viieks aastaks vangi. Mees sai muidugi rohkem. Nende poolteiseaastane laps jäi kasvatada vanavanaemale, kes veidi hiljem tunnistas, et tema enam ei jaksa. Leidsime Pärnu Postimehe abiga Tõstamaa lähedalt poisile kasupere. Vanglas viibival emal oli õigus kaks korda aastas lapsega kohtuda. Laps oli harjunud kasupere emale “ema” ütlema ja ta ei saanudki aru, kelle juurde me läheme, kui teda Harku vanglasse kokkusaamisele sõidutasin. Kui ma õigesti mäletan, kutsus laps oma vanglas kohatud bioloogilist ema “tädi emaks”.

See on mõtlemise koht: kas lapsel olnuks parem kasvada oma ema juures vanglas või siiski normaalses perekonnas?

Hiljem juhtus nii, et see Tõstamaa pere võttis vanglast vabanenud emagi enda juurde, et teda lapsega kokku harjutada, ja seejärel asus bioloogiline ema koos pojaga eraldi elama. Kui poiss oli juba teismeline, naasis ta kasupere juurde.