Eakas Willys valmistub võidupüha paraadiks

Seda 20. sajandi tehnoloogia tippsaavutust hakati ­USA-s­ sõjaliseks otstarbeks arendama juba esimese maailmasõja ajal ning toodeti USA armeele teises maailmasõjas ajavahemikul 1941–1945. Imevaikselt töötava mootoriga nelikveolist autot, mis kaalub 1000 kilogrammi ja millel on 60-hobujõuline bensiinimootor, kasutati teises maailmasõjas luuremasinana.

Võidupühaga seotult on Willys Overland leidnud Eestis rakendust varemgi. Kaitseliidu Viru maleva pealiku kolonelleitnant Marek Laanisto sõnul leidub neid masinaid vabariigis mitmel pool nii kaitseväe kui ka Kaitseliidu malevate masinapargis. “See on tõenäoliselt üks esimesi Ameerika ühendriikide humanitaarabisaadetisi, mis omal ajal Eesti kaitseväele toodi,” rääkis ta. “Kui palju veel neid täpselt alles on, sõltub sellest, kui hästi on suudetud neid töökorras hoida. Viru maleva oma müüdi omal ajal maha, sest sellele polnud varuosasid saada. Kõige suurem mure Willyse puhul seisnebki selles, et masina detaile lihtsalt ei leia kuskilt.”

Ehkki konkreetne tänavusel võidupüha paraadil rahva ette tulev Kaitseliidu Pärnumaa malevale kuuluv masin on üsna vana, läbis see näiteks 2010. aasta võidupüha tuletoomisel probleemideta teekonna Pärnust Viljandisse ja sealt tagasi Tõstamaale.

Selle nädala keskel lõid Kaitseliidu mehed masinale väikese putitamise järel Tõrmas hääled sisse. “Alguses ei tahtnud minna, aga saime ta käima, kuigi pisut jamamist oli – ujuk oli kinni,” lausus kolonelleitnant Laanisto. “Loodame, et selle väikese ringi sõidame ikka ära ja saame võidutule presidendile viidud. Aparaat on tegelikult vägev. Tuleb lihtsalt natukene eelnevalt sõita, et ta saaks nii-öelda hingamise tagasi.”

Kui võidutule tõrvik liigub paraadil maasturiga Kaitseliidu Viru maleva pealiku kindlas käes, siis Willys Overlandi roolis istub järgmisel nädalal kohaliku maleva üks tuntumaid ja pühendunumaid liikmeid Andrus Kivila. “Lasen tal masina täielikult ette valmistada, kõik läbi katsuda ja näppida,” märkis kolonelleitnant Marek Laanisto.