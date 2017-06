Peavalu ravi algab tervislikust elustiilist

«Näiteks tuli vastuvõtule naine, kes kurtis peavalu ja kaela ning õlavöötme piirkonna pinget. Selgus aga, et tal on hoopis põskkoopapõletik. Sageli põhjustavad peavalu allergiline nohu ja astma, siin saab abi soolakambrist. Paljudel juhtudel selgub, et peavalu ja õlavöötme pingete põhjus on õmblejatel ja arvutiga töötajatel vale tööasend või sundasend,» tõi Reinsalu näiteid.

Taastusravi osakonda satub ka haigeid, kel lisaks puusavalule veel psühhiaatriline diagnoos ning sellest tingitud peavalu. «Tihti kurdavad peavalu kolmiknärvi kahjustusega ning une­apnoega haigeid. Eelmisel aastal oli meil mitu patsienti, kes olid kukkumisega saanud õlatrauma. Liikuvuse piiratuse tõttu olid neil suured valud ning öine uni oli häiritud, millest omakorda tekkisid peavalud,» lisas Reinsalu.

Taastusravi osakonnas suunatakse haiged füsioterapeudi, massööri või taastusravi õe juurde. «Raviks on elektriravi, savi, muda, parafiin, soolakamber, massaaž ja võimlemine. Enamasti saavad inimesed kas valudele leevendust või suudame nendega koos tegeledes jõuda valude põhjusteni. Oluline, et patsient jätkaks kodus ettenäidatud harjutuste ja nõuannetega,» lisas arst.

Abiks on peavaluõed

Kui peavalu on kestnud aastaid ja muutunud krooniliseks, võtab ravi aega. Kui neuroloog määrab patsiendile diagnoosi ja edasise raviplaani, suunab ta haiged tihti edasi peavaluõe vastuvõtule.

«Siin on oluline ajaline võit. Kui arsti poole pöördutakse tagasi tavaliselt kuue kuu möödudes, siis meie juurde saab patsient palju tihedamini. Krooniliste peavalude tõhusa ravi eelduseks on elustiili muudatused, milles oleme toeks nii soovituste andmisel kui raviplaani järgimisel,» selgitas Tartu Ülikooli kliinikumi peavaluõde Kristi Tamela. Õde vaatab üle valuga päevade sageduse, tabletiravi toime, tutvustab valu esilekutsuvaid faktoreid ja annab nõu elustiili kohta.

Tamela sõnul on sagenenud valuvaigistitega liialdamine. «Kui inimene tarvitab rohkem kui 15 päeval kuus valuvaigisteid, on peavalu tihti tekkinud ravimite liigtarvitamisest, valuvaigistid põhjustavad siin ise peavalu,» selgitas ta.

«Näiteks tuli vastuvõtule naine, kes igal hommikul ja õhtul võttis 200 milligrammi ibuprofeeni. Ehkki annus oli pisike, oli ta neid tablette tarbinud juba aastaid,« rääkis Tamela. Kahel järgneval kuul otsustati ära jätta kõik valuvaigistid.

«Kahe nädala pärast ütles patsient, et on raskustest hoolimata suutnud kokkuleppest kinni pidada. Tegelikult muutub valuvaigistite võõrutusel tihti peavalu just esimestel nädalatel hullemaks. Lisaks leppisime kokku, et ta proovib hakata regulaarsemalt toituma ja tõstab oma füüsilist aktiivsust. Kuue kuu pärast tema peavalud vähenesid. Seega ongi ravis oluline roll patsiendil endal. Kui ta pole valmis oma elustiili ja harjumusi muutma, pole ka tulemused head,» selgitas Tamela.

Toitumisnõustaja soovitusi

Toitumisnõustaja Maigi Lepiku sõnul võivad peavalusid tekitada ka söögiga seotud tegurid – kõik see, mida inimene sööb, joob ja tarbib. «Peavaluga võivad olla seotud sigaretisuits ja alkohol, eriti punane vein. Samuti juust, pähklid, maks, kofeiini sisaldavad joogid ja toidud, hapukapsas, suitsutatud ja marineeritud kala ja liha, oad, šokolaad. Kui teate, mis migreenihoo esile kutsub, jätke see söömata-joomata,» soovitas Lepik.