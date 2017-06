Milline ilm tuleb jaanipäeval?

23. juunil ehk võidupühal püsib Venemaa kohal madalrõhkkond elujõulisena ning selle servast võib meile sajuhooge jõuda. Vihma võimalus on mandril suurem, saartel väiksem.

On tõenäoline, et jaanilaupäev traditsiooni ei murra ja üle Eesti kuiva ilma loota pole. Õhuvool on põhjakaarest ning saabuv õhumass on külm ja ilm kõle – temperatuur on öösel 4–9, meretuulega rannikul paar-kolm kraadi enam, päeval 12–15 kraadi, sajuhoogudes võib veel paar kraadi madalam olla.

24. juunil ehk jaaniööl laialdast sadu ei tule, kuid üksikud vihmahood on võimalikud. Ilm võib üsna kõle olla ning temperatuur õhus 3–8 kraadini langeda, maapinnal pole välistatud null kraadi lähedane jahedus.

Jaanipäeval on sajuhoogude võimalus väiksem, aga seda juhul, kui kõrgrõhuhari mõjusamaks saab. Õhutemperatuur tõuseb kuivemates paikades 15 kraadini, sajuhoogude all on paar-kolm kraadi madalam.

Nii mõnelgi aastal on jaanipäeval olnud enam-vähem sama temperatuur, mis jõululaupäeval. Sel aastal tõotab jaanipäev küll soojem tulla (24. detsembril kella 12 seisuga oli õhusooja 1-5 kraadi), kuid tänavune jaaniöö võib mõnel pool tulla sama jahe kui jõululaupäeva öö, mil sooja mõõdeti kuni 4,5 kraadi.

Norra ilmaprognoos suurt ei erine

Norra ilmaportaali Yr.no andmetel tuleb võidupühal Tallinnas sooja keskmiselt 9 kraadi, oodata on kergeid vihmahoogusid, kuid aeg-ajalt on näha ka päikest. Jaaniööl tuleb Tallinnas keskmiselt 9 ja jaanipäeval 12 kraadi, ilm püsib aga pilvine.

Yr.no prognoosi järgi ei erine ilm kuigivõrd ka Kohtla-Järvel, Narvas, Pärnumaal ja Tartumaal, kus võidupühal ja jaaniööl tuleb sooja keskmiselt 9-10 ning jaanipäeval 11-13 kraadi. Yr.no prognoosi järgi tuleb nii võidupüha kui ka jaanipäev neis kohtades pilvine ja aeg-ajalt esineb vihmahooge.