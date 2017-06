Võidutule toovad maakonda teenekad noortejuhid

Naiskodukaitse Järva ringkonna aseesinaine Siiri Sitska juhib alates 2000. aastast Paide Paepiigade rühma ning on hinnatud noortejuht.

Sulev Einma on noorte kotkaste Järva maleva teenekas noortejuht, kelle juhtida on Paide I noorterühm.

Kaitseliit korraldab võidupüha paraadi tänavu Rakveres. 22. ja 23. juunil võib linnas näha sõdureid, relvi, sõjatehnikat, nautida sõjaväeorkestrite muusikat ning võtta osa kultuuriprogrammist.

Paraadi rivis on 1000 inimest, üles rivistuvad üksused Viru, Alutaguse, Jõgeva ja Järva malevatest ning Kaitseliidu valvekompaniist. Lisaks on vähendatud kompanii suuruste üksustega väljas Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred ning liputoimkonnad Kaitseliidu koolist ja küberkaitseüksusest. Eestist on paraadil esindatud veel Politsei- ja piirivaleamet, abipolitsei ning vanglateenistus. Välisriikidest on paraadil oma üksuse või liputoimkonnaga esindatud Prantsusmaa, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Leedu, Läti ja Taani. Taktsammu hoiavad paraadil Kaitseliidu ja kaitseväe orkestrid.

Võidupüha sündmused Rakveres saavad alguse juba 22. juunil kell 18 rahvapeoga Teatri pargis, mille raames süütavad noorkotkad tikkude või välgumihkli abita muinastule. Samal päeval kell 19 on Rakvere spordihallis Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslik kontsert.

23. juuni hommikul kell 9 asetatakse pärjad Vabadussõja mälestussamba jalamile. Eelmisel päeval Toris süüdatud mälestustuli ning Rakveres teatri pargis süüdatud muinastuli ühendatakse võidutuleks ning tuletoojatele antakse üle võidutule medalid.