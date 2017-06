Türilased rokivad grillimises igas vanuses

Eesti grillikultuuri edendaval aastaauhinnagalal Grilli Gala pärjati ka tänavu edukaimad ja maitsvaimad tooted Nielseni müügitulemuste andmetel ja grilliliidu kategooriates.

Nii juhtuski, et Nielseni aasta 2017 grillikultuuri edendaja auhinna pälvis Türi Pritsumeeste grillimisvõistkond.

Türi Pritsumeeste üks eestvedajaid Arvi Pitelkov selgitas, et hindavad saadud tunnustust väga kõrgelt. Küllap teenisid nad selle välja oma järjepideva tööga grillimisüritustel hoides suurepärast liha küpsetades grillikultuuri latti kõrgel.

Pitelkov selgitas, et nad olid seekord festivalil osalejaid toitlustamas, mitte võistlemas. Mis seal salata! Inimesed ütlevad, et meil on üle platsi parim liha,» sõnas ta.

Nagu mitmeid kordi varemgi, oli suurim müügihitt põrsakaela karbonaad. «Kiirelt sai otsa ka talleliha, millest pakkusime karree tükke ja kaelaliha. Samuti osteti maitseelamuse saamiseks omajagu ka pardiliha,» rääkis Pitelkov.

Ta tundis siirast heameelt ka selle üle, et Türilt on neile sirgumas järelkasv. «Kunagi käisid Türi noortekeskuse võistkonna liikmed meie juures õpipoisteks, kuid nüüd saavad nad juba omal käel hästi hakkama,» lausus ta.

Grilliumi grillimisvõistlustel saavutasid nad Rakvere üllatusvoorus teise koha ning teine koht tuli võistkonnale ka üldarvestuses. Tublid noored grillmeistrid olid Jürgen Vahter, Arianit Hasani ja Jaagup Aland.