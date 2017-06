Hirm puukide ees sunnib kaitsesüstima

Tänavu on juba paarsada inimest saanud puukborrelioosi diagnoosi, esimene puukentsefaliidi juhtum diagnoositi mai neljandal nädalal. «Seega võib öelda, et puugihaiguste hooaeg on tõesti alanud,» ütles terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Ameti statistikast selgub, et aasta-aastalt on puukborrelioosi haigestunute hulk kasvanud, seevastu puukentsefaliit käib justkui lainetena.

Näiteks 2002. aastal sai puukentsefaliidi 90, aasta hiljem 237 inimest. Aastal 2010 haigestus entsefaliiti rekordiliselt 272 inimest.

Eelmisel aastal oli haigestunuid 81 ja kõige rohkem oli haigusjuhte augustis. Haigestumise periood kestis maist detsembrini.

Paidelane Mariana Väärtnõu on leidnud endalt puuki võrdlemisi harva, kuid sellegipoolest vaktsineerib end puukentsefaliidi vastu korrapäraselt. «Puukentsefaliit on ikkagi ajukelmepõletik, mis pole just mitte kõige kergemini põetav haigus,» põhjendas ta.

Põhjaliku eeltöö järel kujunenud veendumusest ja hirmust haiguse ees piisab, et end vaktsineerida. Seda enam, et suvel veedab Väärtnõu palju aega maakodudes või metsas, heinamaal, matkarajal. «Pelgalt kergliiklusteel rattaga sõitvale lapsele ehk tõesti pole puugisüsti vaja, aga mu poeg käib isaga aeg-ajalt kettagolfi mängimas ning üks maakodu asub Muhumaal, kus on puuke eriti rohkesti,» lausus ta.

Kui 10aastaselt pojalt Rubenilt on Väärtnõu pidanud puuke korjama omajagu, siis viiene tütar Margaret on seni neist putukatest puutumata püsinud. «Ruben sai esimese süsti umbes kaheselt, vaktsineerima hakkasingi teda pärast seda, kui tuli temaga arsti juures hakata käima puuke eemaldamas,» täpsustas ta.

Kuna tütrelt pole Väärtnõu veel ühtki puuki leidnud, pole ta näinud ka põhjust last vaktsineerida.

Väärtnõu peab üsna tõenäoliseks, et kui Margaret peaks ühel päeval puugi külge korjama, saab ka tema vaktsiinid. «Ilmselt pole vanemat, kes sel momendil süsti peale ei mõtleks. Kas siis kahetsedes, et süst tegemata on, või kergendunult hingates, et õnneks on vaktsineeritud,» lausus ta.

Väärtnõu usub, et kui puugivaktsiin oleks odavam, suureneks kaitsesüstijate hulk veelgi. Seda enam, et pehmed talved soodustavad puugihaiguste leviku aja pikenemist tervele aastale.

Terviseameti statistikat uurides selgub, et viimastel aastatel on suurenenud nii esmaste kui ka korduvate vaktsineerimiste arv.

Kui näiteks 2015. aasta esimeses kvartalis vaktsineeris end puukentsefaliidi vastu 955, siis selle aasta esimese kolme kuuga on seda teinud 1733 inimest. Kõige rohkem on vaktsineerituid täiskasvanute seas, järgnevad kuni 14aastased lapsed ja kõige väiksem osa on 15–17aastaste seas.

Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar soovitas Postimehele antud intervjuus lapsi puukentsefaliidi vastu vaktsineerida. Eriti kui ta liigub suvel ringi ohupiirkondades ning veedab palju aega rohumaal.

Kutsar kinnitas samas, et mingil seni selgitamata põhjusel põevad lapsed Eestis puukentsefaliiti kergemalt. Kui aga haigestub eelkooliealine laps, kulgeb temal puukentsefaliit üsna tõsiselt.

Järvamaalt on teada juhtum, kus andekas ja aktiivne koolilaps sai puukentsefaliidi tõttu nii ränga ajukahjustuse, et tal tuli uuesti kõnelema ja ka kõndima õppida.