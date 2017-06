Eesti kauneim trepikoda laienes pööningule

Kesklinna vahetus läheduses, kiriku taga asuva maja teisel korrusel avatud Paide Pööning on käsitöö- ja loomepesa, kus need kaks kunstihuvilist naist pakuvad soovijatele isetegemisrõõmu, olgu see keraamika, mööblile uue kuue andmine, kokandusoskuste parandamine või sootuks midagi muud.

Ja see rõõm on välja käidud taaskord ülistiilses võtmes. Pole liialdus öelda, et Eesti kauneim trepikoda on laienenud pööningule.

Aastaid üle Eesti käsitööõpitubasid korraldanud Evelin Kori sõnas, et käeline tegevus on omamoodi teraapia ja Paide Pööning on üks tore koht, kus mõnusalt aega veeta. «Meil on plaan hakata tegema huvilistele põnevaid ettevõtmisi, näiteks õpitubasid nii personaalselt kui ka gruppidele (pööningule mahub korraga veerandsada inimest – toim),» lausus ta.

Kori lisas, et käsitöö pole vaid kudumine või keraamika, ta peab silmas ka toitlustuse, juuksurite või jumestuse õpitubasid, kus huvilisi õpetavad oma ala fanaatikud. «Lisateenuseid on veelgi: hakkame pakkuma pinda tähtpäevade tähistamiseks, sealhulgas lastele peopakette, korraldama põnevaid kohtumisõhtuid, ka saab rentida autot koos stiilse naisjuhiga,» täpsustas ta.

Klaire Sillar märkis, et Paide Pööning on avatud kõigile ja teisele korrusele sisseastumiseks ei pea olema kunstnikuhing. «Tule, vaata, uudista, käi välja ka oma ideid. Õhkkond on mõnus ja vaba,» kutsus ta.

Salongile omaselt õdusa Paide Pööningu eestvedajate moto on: kõike saab teha ise, alati ei pea kohe poodi tormama.

Maalide kõrval, kus on kujutatud endisaegse Paide vaateid, on pööningul väljas ka Pärnu kunstniku Eda Mikkeri looming. Sellesama kunstniku tööd ilustavad president Toomas Hendrik Ilveselt kiita saanud trepikoda naiste kodumajas.

Käsitööd, nii osta kui niisama uudistada, on pööningul muidugi palju rohkem.

Esialgu mõlgutasidki kümmekond aastat omavahel tuttavad Evelin Kori ja Klaire Sillar mõtet avada käsitöökoda Pika tänava kodumajas, kuid mõtteks see jäigi. «See oleks olnud küll väga mugav variant, paned sussid jalga ja lähed käsitööd tegema, kuid leidsime, et võõrad inimesed võinuks hakata häirima majarahva elu (kortereid on kokku neli – toim). Kodumaja keldri või pööningu korrastus oleks olnud ka liiga kulukas,» põhjendas Kori.

Siis juhtuski nii, et kaks aastat tagasi sobiva loomepaiga otsinguil vanalinnas tiirutanud Klaire Sillar leidis kirikutaguselt platsilt kahekorruselise maja Keskväljak 3.

Esimesel korrusel tegutseb lastekauplus, aga teine korrus, kus kunagi oli juuksuri- ja tätoveeringusalong Punane Laguun, oli juba pikalt uute inimeste ja tegude ootel. «Mulle maja meeldis, selgitasin välja hoone omaniku ja võtsin temaga ühendust ilma, et oleksin teist korrust varem näinud,» meenutas Sillar.

Sillar märkis veel, et ta tundis kohe ära – see on sobiv koht. «Mulle nii meeldib, et teisel korrusel on hulk ruume, väikesed katusekambrid ja mõnusad aknad, põrandatel erinevad tasapinnad. Paberite järgi on pinda umbes 120 ruutu, tegelikkuses veidi vähem,» ütles ta.