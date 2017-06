Memmed näitasid laval õpitud tantse

Seekord võõrustas eakate tantsurühmi Kabala laululava, kuhu mahtusid esinema kohale tulnud kümme rühma. Pidu kandis nime "Aeg mälestusi loob". Lavakaare alt käisid läbi Järva-Jaani Taveri, Aravete Vokiratta, Koeru Kanarbiku, Türi Mõnusate, Taikse Krookuse, Paide Sinilille, Oisu Ohaka, Kabala Segadiku, Võhma Tald ja apsat ning Kabalabajalgade rühmad

Tantsupäeva eestvedaja Heli Tammai ütles, et Järvamaal tegutseb 11 eakate tantsurühma, kellest kolm ei saanud erinevatel põhjustel seekord osalema tulla. "Meiega on alati koos tantsimas käinud ka Võhma memmed, keda ma ise juhendan ning vahetantse esitab natuke noorematest naistest koosnev Kabala naisrahvatantsurühm Kabalabajalad. Nii ongi meid siin koos kümne rühma jagu," selgitas ta.

Peokava oli kokku pandud rühmade õpitud repertuaarist. "Igal aastal on uusi tantse ja leidub ka neid, mis on kõigile nii südamelähedased, et on igal aastal kindlalt kavas," rääkis Tammai. Ta lisas, et nendest tantsudest, mida mitu rühma on selgeks õppinud, seadsid nad lavale toredad ühistantsud.

Kokku tuli memmede kolmandal tantsupäeval esitusele 19 tantsu. Tantse oli Eesti legendaarsetelt tantsuloojatelt kui ka kohalikelt juhendajatelt. Vahepalu, mille ajal memmed said veidi jalga puhata, esitas kapell koosseisus Hurmi Jürjens, Ulvi Esko, Pille Paal ja Ilmar Jõgeda.

Tammai ütles, et memmede tantsupäeval saavad rühmad aasta jooksul õpitut näidata ja tunnevad rõõmu kokkusaamisest. "Me ei ootagi suuri rahvamasse vaatama. Tantsime iseendile ning saame sellest häid mõtteid järgmisteks aastateks," lausus ta.

Memmed esinevad Tammai sõnul ka maakonna suurel tantsu- a laulupeol, kuid seal saavad nad ühiselt esitada vaid ühe või vahel ka kaks tantsu. "Rühmades õpitakse ju palju rohkem. Kus mujal me siis ennast proovile paneme ja teistega võrdleme, kui mitte oma peol," rääkis ta pea mõttest.

Kahel varasemal aastal toimus memmede tantsupäev Järva-Jaanis. Tammai selgitas, et neil on kombeks rändrätik edasi anda rühmale, kes korraldab tantsupäeva järgmisel korral. "Meilt läheb see edasi seekord Imaverre," märkis ta.