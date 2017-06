Anu Raua ristiema kudus mitu ampsu juubelivaipa

Muidu Tallinnas elav Linda Raide on olnud juba kuu aega ristitütrel Kääriku talus külas ning oma sõnutsi seal tublisti jõudu ja vaimuerksust ammutanud.

Eaka naise ürgne jõud

Krapsakal sammul astus Linda Raide Heimtali muuseumi ning asus oma ristitütre näpunäidete järgi kangastelgedel vaipa kuduma. Jõuliste käetõmmetega, mis panid kangasteljed värisema, kasvas vaip õige mitme triibu võrra. Telgede suunamiseks tuli kasutada ka jalgu.

Heimtali muuseumis on alates 10. maist saanud iga tulija anda vaiba loomisesse oma panuse ning selle nädala keskpaigaks oli seal käinud juba 225 inimest. Igasse meetrisse tuleb eri kihelkonna muster: Halliste, Tarvastu, Viljandi, Helme ja Paistu oma. Iga kihelkonnamustrit jääb eraldama väike sinimustvalge riba, mis sümboolselt tuletab refräänina meelde, millise suure sünnipäeva jaoks üheskoos seda vaipa kootakse.

Innukaid vaibakudujaid juhendavad Heimtali muuseumis kunstnikud Anu Raud ja Reet Talimaa ning muuseumi juht Anna Liisa Regensperger. Anu Raua ja Ene Parsi koostöös valminud mustrikirjelduse järgi on lihtne oma rida kududa. Kohapeal on saadaval juhendid, mis kudumise ka käsitöövõõrale hõlpsaks muudavad. Kõigi kudujate nimed talletatakse ajaloo tarvis ning need on edaspidi näha kõigile muuseumisse tulijatele.

Anna Liisa Regenspergeri ütlemist mööda on oma jälje vaipa kudunud ka Heimtali kooli lapsed, viis akadeemikut, ühiskonnategelane Lagle Parek, kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, kunstiteadlane Mai Levin, majandusteadlane Urmas Varblane ja Viljandi kunstikooli õpilased.

Igaüks saab mõne ampsu

Nagu Anu Raud ütles, on igaühel lubatud kududa vaid kolm-neli ampsu. Et soovijaid on palju, tuleb kudumiskirge hoida ohjes, muidu kõigile tahtjatele ei jagu.

Linda Raide rääkis, et ta ei ole varem vaipa kudunud, aga lapsena oli ta tihti Pärnumaal Audru vallas ning nägi, kuidas vanaema perele linast riiet ja tekke kudus. Oma tehtud linast riided olid kogu perel seljas

«Olin hästi vallatu tüdruk ja läksin tihti vanaema telgede juurde ning ikka tegin midagi, aga pahandust, mitte head,» ütles eakas naine muheldes. Ta kinnitas, et vallatus ja rõõmus meel on teda läbi elu saatnud ning küllap ka nii kõrge eani aidanud. Elu ei tasu tema sõnutsi liiga tõsiselt võtta.

Heimtalis kootu saab hiljem osaks suurest vaibast, mille kudumist alustati 11. aprillil Eesti vabaõhumuuseumis. Ettevõtmises «Koome Eesti rahva ajalukku» saavad kõik Eesti inimesed traditsioonilise kaltsuvaiba tegemises kaasa lüüa.

Kunstnik Anu Raua sõnul on ajaloolise vaiba kavand üles ehitatud selliselt, et vaiba igal meetril kajastuks ühe või paari naaberkihelkonna triibu- ja värvimeeleolu. Sümboolselt 100 meetri pikkuseks kavandatud vaiba mustris kajastuvad kõik Eesti 107 kihelkonda ning ühistööna kootud vaip kingitakse 2018. aasta veebruarikuus vabariigi presidendi kantseleile. Vabaõhumuuseum prognoosib, et algatusest võtab osa umbkaudu 50 000 inimest. Teadaolevalt on see esimene sellelaadne käsitöö, mille valmimisse kaasatakse huvilisi üle kogu Eesti. Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vaiba kunstilise idee autorid on tunnustatud tekstiilikunstnikud Anu Raud ja Ene Pars.