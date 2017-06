Oma kandi sangarid saavad samba juurde müüri

Müür tuleb 1989. aastal taastatud Vabadussõjas langenute ausamba juurde ning moodustab sellega terviku. Nii omaaegne monumendi taastamine kui nüüdne mälestusmüüri kerkimine sai alguse Kärstna muinsuskaitsjate initsiatiivist. Üks asjaosalistest, muinsuskaitsja ja Tarvastu vallavalitsuse liige Priit Silla selgitas, et idee Kärstna ja Tarvastu ümbruse sangareid meenutada tuli Eesti Vabariigi juubeliaastale mõeldes.

«Viljandi muuseumi direktor, sõjaajaloolane Jaak Pihlak – täpne mees, nagu ta on – leidis, et Eesti ajaloost rääkides tuleb lähtuda maa vanimast jaotusest: kihelkondadest,» rääkis Priit Silla. Ta lisas, et nii koostas Pihlak Tarvastu ja Helme kihelkonnaga seostuvate Vabadusristi kavaleride nimekirja. Esimesest sai mälestusmüürile 26 ja teisest 61 nime.

Silla nentis, et elavate kirjas pole enam ükski kavaler, kuid kindlasti on nende järeltulijate hulgas palju neidki, kes elavad kahe omaaegse kihelkonna mail. Mälestusmüüri avamisel loodetakse Priit Silla sõnul näha võimalikult paljusid Vabadusristi kavaleride sugulasi.

«Ärgu kohkugu tulemast needki inimesed, kes elavad praegu näiteks Halliste kihelkonnas. Viimase paarisaja aasta jooksul on Halliste kuulunud ka Helme kihelkonda ja Vabadusristi kavaleride sugulased võivad Hallistes elada tänaselgi päeval,» lisas ta.

Mälestuskogunemise korraldaja on Tarvastu vald. Mälestisega seotud kulu kanti Helme kihelkonna omavalitsustega kahasse.