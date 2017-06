Keskaja päevad tulevad narride, soonetasujate, tõrvikute ja muusikaga

Kohal on tuleneelajad, tuleb öine romantiline tõrvikute ja lõkete põlemine ega puudu ka kunst, käsitöö, sebimine turul, mõõgavõitlused ja narrid. Pakutava toidu seast ei leia kartulit ning liha ei saa süüa ketšupiga. Neid toiduaineid keskajal lihtsalt ei olnud.

Temaatiline muusika

Keskaja päevadele on oodata selle ajastu muusikat viljelevaid kollektiive Venemaalt, Valgevenest, Lätist ja Rootsist.

Bonifatiuse gildi perenaine Kätrin Hanschmidt ütles, et on sellest ammu unistanud. «Kes oleks seda parem korraldama kui Bonifatiuse gild ning nüüd olemegi viimaks nii kaugele jõudnud,» rääkis ta. «Mõte sai konkreetsema vormi juba paar aastat tagasi. Kui hakkasime esinejate otsingul ringi vaatama, siis selgus, et on omajagu selliseid bände, kes teevad suurepärast keskaegset muusikat. Kuigi nad on mujal maailmas väga tuntud ja hinnatud, siis Eesti inimene neid veel ei tunne.»

Hanschmidti kinnitusel suu­davad sellised bändid rahva endaga suurepäraselt kaasa elama panna. T-särgis ja teksades nad ei esine, vaid tõmbavad lavale minnes selga stiilitruud rõivad ning show on vägev.

«Laval on viis kuni seitse inimest, kes kannavad loomanahku, puusal ripuvad lehmasarvest peekrid ja nad näevad isegi ilma muusikata väga ägedad välja,» rääkis korraldaja. «Juba selle pärast tasub kohale tulla, et näha ja kuulda, kuidas nad on sellesse ajastusse sisse elanud.»

Näiteks on Viljandisse oodata Moskva tüdrukutest koosnev keskaegse muusika fusion-bändi nimega Idisi, kes ühendab endas keskaegse muusika traditsioonid ja fantaasiamaailma.

Müstiline ja põnev

«Meil on plaanis üks lõbus nädalavahetus tervele perele, tegevust jagub kõigile,» kinnitas Kätrin Hanschmidt. «Tahame, et inimesed armuksid keskaega ning kõigesse müstilisse ja põnevasse, mis sel ajal pakkuda oli. Näha saab keskaegseid igapäevatoimetusi, toimub kunsti- ja käsitööturg ning on võimalik vaadata ka mõõgavõitlust. Kohal on narrid ja proovida saab keskaegset toitu, mis on valmistatud võimalikult algupärastest materjalidest. Keskaegse linna keskpunkt oli turg ja meile on oodata müüjaid, kes kauplevad loomanahkade, kangaste, sepiste, peekrite ja vürtsidega. Kaardimoorid ja soonepigistajad tulevad ka!»

Põhiline tegevus toimub Kaevumäel ja Teisel Kirsimäel: Kaevumäel on kontserdid, Kirsimäel kaubeldakse. Viljandi esimeste keskaja päevade avarongkäik algab 14. juulil kell 18, kavas on mitu kontserti ning päeva lõpetab tuleetendus. Laupäeval, 15. juulil hakatakse pihta aga juba ennelõunal.

«Esimesel aastal proovime, kuidas meil välja tuleb,» ütles Hanschmidt. «Kui on näha, et inimestele see meeldib ja nad tulevad kaasa, siis miks mitte, järgmisel aastal teeme võib-olla pikemalt. Polnud see keskaeg nii pime midagi ja kes on juhtunud kusagil keskaja päevadest osa saama, see juba teab, et selliseid üritusi tasub külastada. Ja kõige parem muidugi, kui ka ise kannad keskaegseid rõivaid!»