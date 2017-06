Eesti juubeli aasta puu on valitud

Aasta puu tulevasel Eesti Vabariigi juubeli aastal on laukapuu (Prunus spinosa). See teravate asteldega põõsas, teise kaitsekategooriasse kuuluv luuviljaline, on looduslikult levinud Lääne-Saaremaal. Teda on kasutatud ploomi pookealusena ning kaunite õite ja siniste viljade tõttu ilupõõsana, seetõttu on metsistunud laukapuu leiukohti teada ka Eesti mandriosast.