Rägavere vallas tegutseva MTÜ Miila Hiiemäe Selts liikmete kogutud andmed 21 sulgemata puuraugu kohta Rägavere vallas vormistati tabelina, kus on kirjas ka avatud puuraugu asukoha kinnistu nimi, katastriüksus ja puuraugu koordinaadid. Need andmed esitati ministeeriumile juba 19. märtsil 2016. Miila Hiiemäe Seltsi koostatud tabelis toodud arv 21 pole tõenäoliselt kogu tõde.

Juba on Rägavere vallas looduses liikunud inimesed komistanud uutele, seni arvele võtmata puuraukudele. Rägavere abivallavanem Lembit Talli kirjutas 6. detsembril 2016: "Keskkonnaministeeriumi ette pandud "rahvaküsitluse" korras puuraukude tuvastamine ebaõnnestus täielikult. Andmete formaat puuraukude asukoha kohta varieerus alates kuulujutust kuni geograafiliste koordinaatideni. On ka selge, et sellise tegevuse tulemusena ei saa kunagi kokku teavet kõikidest puur­aukudest." Võimalik, et just niisugust tulemust – veerand või pooltõde – ministeerium taotleski. Vastasel juhul oleks rahva metsa saatmise asemel kohe geoloogiafondis olev kaardimaterjal ette võetud.

Küsisin 18. mail 2016 Arbavere puursüdamike hoidlas ajakirjanikele korraldatud üritusel keskkonnaministeeriumi nõunikult Rein Raudsepalt, mis siis nüüd nendest sulgemata puur­aukudest edasi saab.

Jaanipäevast jõuludeni

Keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsep on suurte kogemustega ametnik, kes aastakümnete jooksul on korduvalt tõestanud, et oskab välja tulla igasugustest olukordadest. Minu küsimustele vastates ütles Raudsep: "Mina mõtlen, et praegu peaks tasakaalukalt ootama jaanipäevani ära ja vaatama, mis siis saab. Ja ilmselt teises etapis tulebki teha seda, mida teie räägite." Rein Raudsep viitas minu vihjele, et võibolla oleks "rahvaküsitluse" asemel õigem kasutada geoloogiafondis olevat kaardimaterjali.

Ta lisas, et tuleks käia läbi kõik need kohad, kus on omal ajal hästi palju puurauke puuritud ja kuhu nüüd on mets juba peale kasvanud.

Niisiis, mai keskel lubas ministeeriumi nõunik, et esialgne kokkuvõte sulgemata puuraukude arvu ja asukoha kohta jõuab üldsuse ette millalgi jaanipäeva paiku. Tegelikult ei jõudnud üldsuse ette mitte midagi. Saime vaikuse. Jõulude lähenedes kohtusin ministeeriumi nõuniku Rein Raudsepaga uuesti. 7. detsembril 2016 keskkonnaministeeriumis salvestatud intervjuus saime teada, et esialgsete andmete kohaselt on ministeeriumil teada 40–50 puuraugu asukoht.

Nendest 38 oli kantud Lääne-Virumaa kaardile, mida minister Marko Pomerants tutvustas Lääne-Viru omavalitsusjuhtidele 28. oktoobril 2016 toimunud üritusel.

7. detsembril 2016 aset leidnud kohtumisel ei meeldinud ministeeriumi nõunikule Rein Raudsepale mitte kuidagi minu kommentaar, et tegelikult on looduses sulgemata puuraukude arv kordades suurem. Sellegipoolest küsisin, millal võiks oodata esimeste puur­aukude nõuetekohast sulgemist. Nõunik Raudsep avaldas arvamust, et võibolla kusagil suve hakul, jaanipäeva paiku. Mind lubati kutsuda ka pidulikule esimese lahtise puuraugu sulgemise tseremooniale, kuid esialgu pole ma veel ühtegi kutset saanud.

Prognoosid

Suhtlesime keskkonnaministeeriumi nõuniku Rein Raudsepaga taas 23. mail 2017. Saime teada, et lähitulevikus puuraukude sulgemist kahjuks filmida ei õnnestu. Miks? Nõunik Raudsep: "Praegu on tegemisel avatud puuraukude likvideerimise I etapp, mille eesmärgiks on välja selgitada fosforiidiuuringuteks rajatud avatud puuraukude ehitus ja sügavus. Tehakse valik ka põhjavee seire tarbeks jäetavate puuraukude kohta."