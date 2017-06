Eesti maasikas laseb end oodata

Kuigi kodumaiseid maasikaid ja värsket kartulit veel müügil polnud, oli valik rikkalik. Pakuti nii mullust kui tänavust kraami. Kodumaise toidukauba kõrval pakuti Poola mureleid ja maasikaid. Eriti rikkalik oli taimede valik.

Hinnad soodsad ja sortiment lai

Rohepõllu OÜ omanik Hilma Solbaja on Valga turul esimest aastat ning oma põhitegevusalaks peab maasikakasvatust. «Eelmisel aastal istutasin 3000 taime. Praegu on põld veel valgetes õites ning sel aastal jääb saak jaheda kevade tõttu hilisemaks. Arvan, et esimesed maasikad saan turule tuua juuni lõpus – juuli alguses.»

Solbaja müüb enda kasvatatud ja korjatud kauba kõrval ka välismaiseid maasikaid ja mureleid. «Olen suur marja- ja seenekorjaja ning müügil on ka soolatud kukeseened, männi- ja haavariisikad. Ka külmutatud marjad olen suvel oma aiast ja metsast korjanud,» sõnas ettevõtja.

Kodumaise maasika puudumisel läks kaubaks välismaine. «Ostan lapsele maasikaid. Meil on küll ka maasikapeenar, kuid sel aastal ei saa sealt vist enne juulit marju suhu pista,» sõnas Aina. Maal elav naine oli ostnud veel lille-, tomati-, kurgi- ja kapsataimi.

«Vanasti kasvatasin taimi ise, kuid nüüd ei ole tahtmist eelkasvatamisega mässata. Hinnad on soodsad ja valik lai. Ostan veel värsket hapukurki. Rohkem oste teha ei saa, sest pean koti käe otsas bussijaama tassima ja bussipeatusest on veel tükk maad koju ka kõndida,» sõnas proua, kes olevat Valga turul sagedane käija.

Juba üle 20 aasta Valga turul oma kasvatatut müügiks pakkuva võrumaalase Olga Pedaja kinnitusel on eriti hea minek kartulil. «Kes ostavad kotiga, saavad kilo kätte 50 sendiga, muidu on hind 60 senti. Varsti ongi vana kartul otsas,» sõnas ta. Tema müügikiosk on avatud kõikidel päevadel, välja arvatud pühapäeval.

«Müün siin kõike, mida talus kasvatame. Juba kolhoosi ajal käsin Leningradi turul müümas, pärast majandite likvideerimist olengi jäänud Valga turule käima. Ostjaid on iga päev, rohkem muidugi laupäeviti. Teenin endale pensionilisa,» sõnas Pedaja.

Osta saab turuline tema kioskist pea kõike, mida loodus annab. Kuum kaup on temalgi köögiviljataimed. «Pikeeritud maksavad 30 senti, pikeerimata 20. Veidi kallimad, 60 senti, on kurgi-, kõrvitsa- ja kabatšokitaimed.»

Rikkalik maitsetaimede valik

Tiia Trolla OÜst Vanaema Aed, mis tegutseb Karula rahvuspargis, müüs maitse- ja ravimtaimi. Aiandusega on naine tegelenud kogu elu, õppinud on aiandust ja maastikuehitust Räpina aianduskoolis ning loodusturismi maaülikoolis.

«Praegu on põhitegevus maitse- ja ravimtaimede kasvatamine. Seda nii taimedena kui kuivatamiseks. Tegelen ka vanaemaaegsete lillede kogumise, säilitamise ja paljundamisega,» sõnas Trolla. Peale selle korraldab ta koolitusi ja õpperetki, kus tutvustab söödavaid ja mürgiseid taimi.

«Inimesed ostavad nii ravim- kui maitsetaimi. Hind on üks kuni kolm eurot tükk. Kasvatan ise kõike seemnest ning see on päris ajamahukas,» selgitas Trolla. Kuna naine käib taimi müümas ka laatadel ja Võru turul, on ta Valgas paaril päeval nädalas, kindlasti aga teisipäeviti.

Väravate juures oli leti üles pannud 72aastane Anna Murumaa, kes käib turul pensionilisa teenimas juba 15. aastat. «Kõike, mis müügil, kasvatan suvilas või korjan metsast ja niidult. Saan ainult 300 eurot pensioni, sellega ei ela ära, seepärast siin turul aastaid käingi. Inimesed ikka iga päev midagi ostavad,» sõnas vanaproua.

Anna Murumaa / Foto: Sirje Lemmik / Valgamaalane

Osta sai temalt lisaks lilledele siirupit, rohelist sibulat, kurkide hapendamiseks vajaminevat materjali ja kuivatatud õunu. «Käisin metsas ja tegin mõned saunavihad, müün neid ühe euro ja viiekümne sendi eest – ostetakse küll.»