Noore doktori unistus rabalaibast elab visalt edasi

Koos mõne kolleegiga käis Pikne Kama need viisteist märgala läbi, lootuses leida uut arheoloogilist materjali, ennekõike mõistagi oli teadlaste soov sattuda peale ehtsale rabalaibale. Paraku jäädi kõikjal tühjade kätega, kuid sellest hoolimata pole Kama pettunud.

«Nägin reaalselt, millised need kohad on, ning nägin, et soos kaevamine pole nii raske, kui tundub. Maod ega metsloomad meid ei rünnanud ja keegi uppumisohtu ei sattunud,» muigas vastne doktor.

Rabalaipade põhiliste leiukohtadena teatakse Taanit ja Rootsit, aga neid on välja tulnud ka Inglismaalt, Iirimaalt, Põhja-Saksamaalt ja Poolast.

Kama loodab, et tema töö tulemusel vaadeldaks seda areaali laiemalt, sest ka Rabivere naise puhul nähtub, et laip oli turbasse maetud teadlikult: see oli selili, käed kõrval. Maa peale jäänud koolnu oleks metsloomad ja linnud nahka pistnud, laukasse uppumise korral lagunenuks laip lõpuks lihtsalt ära.

Kirst keset raba

Lisaks Rabivere rabale on üksikuid inimjäänuseid päevavalgele tulnud siit-sealt mujaltki märgaladelt, kuid paraku pole nende kontekst täpselt teada ning suuri järeldusi nende põhjal teha ei saa.

Pikne Kama välitöödel Võrumaal Hatasoos. Pärimuse järgi olevat sinna maetud inimesi, kelle oigamistki võib veel vahel kuulda. / Tuuli Kurisoo

Samuti sattus Kama peale kahele väga põnevale teatele ammustest ajalehtedest: 1890. aastal kirjutas Valgus, kuidas karjapoisid olla leidnud Valgamaalt rabast kirstu ja selle sees naise, 1940. aastal andis aga Uus-Eesti teada, et Viljandimaal Paenastis olla rabast leitud naise surnukeha, mis arvati kuuluvat kolmteist aastat varem kadunuks jäänud tüdrukule.

Pikne Kama julgeb aga oletada, et tegelikult võivad need väidetavad rabalaibad moodustada ühe mustri Rabivere laibaga – vahest maetigi sel ajal (17. sajandil) mõned naised millegipärast sohu.

Oletusele annavad tuge rootsiaegsed kirjalikud allikad, mille kohaselt ei tohtinud inimesi, kes ei käinud kirikus ega armulaual, kirikaeda matta, sellised tuli viia sohu. «Võimalik, et «Poisi ja neiu matuse» regilaulutüüp kajastab ka seda aega,» märkis Kama.

Noor teadlane pole veel otsustanud, mil moel ta selle teemaga edasi läheb, kuid hiljuti Valga muuseumi direktorina ametisse asunult kavatseb ta lähimas tulevikus aktiivsest teadlaseelust pisut puhata.

Küll elab ta kaasa neile arheoloogidele, kes tahavad rabalaipade leidmisega õnne katsuda. «Nagu ütlesin ka kaitsmisel – minu suur unistus on, et Eestis tuleks lõpuks jälle mõni rabalaip välja,» muheles Kama.

Aga mida kõneleb pärimus tolle Rabivere naise kohta: kes ta võis olla ja miks puhkasid tema maised jäänused just rabas? Pikne Kama sõnul on sealtkandist üles kirjutatud kaks sellekohast narratiivi.

Esimese järgi elanud sealkandis üks naine, kes armastanud üle raba kõrtsis joomas ja prassimas käia. See aga ei meeldinud tema mehele, kes olla naise ära tapnud ja sohu uputanud. Või siis olla naine ise tagasiteel koju laukasse uppunud.

Teine pärimus räägib aga Truuta-nimelisest neiust, kes oli end õnnetu armastuse pärast rabaserval üles poonud. Et enesetapjaid ei tohtinud kirikaeda matta, leidnudki Truuta viimase puhkepaiga rabasse kaevatud hauas.

Kaitstud doktoritöö Pikne Kama, «Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladel».

Juhendajad: Heiki Valk, Ester Oras (mõlemad Tartu ülikool) ja Christina Fredengren (Stockholmi ülikool).

KOMMENTAAR

/ Foto Margus Ansu

Doktoritöö oponent Ergo-Hart Västrik

Arheoloogia- ja rahvaluuleallikate kooskasutamine kuulub kindlalt Eesti arheoloogide töövõtete hulka ja suuri teeneid selle suuna arendamisel on Pikne Kama juhendajal Heiki Valgul.

Kui pidada silmas siinset uurimistraditsiooni, on Pikne Kama doktoritöö aga samm edasi, sest autor käsitleb süsteemselt ja metoodiliselt nende kahe allikaliigi koos- ja ristkasutamise võimalusi. Samuti on vaatluse all probleemid, mis sedalaadi lähenemisel võivad tekkida.

Kama töö näitab veenvalt, et arheoloogiliste ja folkloristlike allikate kombineerimine on perspektiivikas ning edasiviiv mõlema eriala jaoks. See on hea näide valdkondadevahelisest uurimistööst, mille tulemus on uus teadmine, mida pole võimalik saavutada üksnes ühe distsipliini raames.