Ühtlustuvad veebist ostetavate rongipiletite soodustused

Kui seni kehtis veebist ostetud üksikpiletitele allahindlus 10 protsenti, millele võis lisanduda Elroni sõidukaardi soodustus, siis alates 17. juulist on kõik veebist ostetud piletid 15 protsenti soodsamad ning Elroni sõidukaardilt eraldi soodustust ei arvestata.

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul muudab uus soodustuste süsteem piletiostu arusaadavamaks ja lihtsamaks.

„Soovime, et kõigil reisijail oleks võimalik veebisoodustust täiel määra kasutada ning teha oma sõidud võimalikult soodsalt,” täpsustas Kongo. „Veebimüük on reisijate seas populaarne. Eesmärk on seda kanalit veelgi arendada.”

Rongist ostetavate piletite hinnad ei muutu, sealjuures jääb rongist Elroni sõidukaardiga ostetud piletitele kehtima senine 10-protsendiline soodustus.