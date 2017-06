Alates homsest kaovad Euroopa Liidus rändlustasud

"Euroopa Liidu olemust iseloomustab inimeste kokkuviimine ja nende elu kergemaks tegemine. Rändlustasude kadumine on tõeline Euroopa edulugu.

Nüüdsest alates saavad Euroopa Liidus reisivad kodanikud helistada, saata sõnumeid ja ühendada oma mobiilsideseadmeid andmevõrku samasuguse tasu eest, nagu nad maksavad koduriigis. Rändlustasude kaotamine on Euroopa Liidu üks suuremaid ja käegakatsutavamaid kordaminekuid.

Viimase kümne aasta jooksul on meie institutsioonid selle turutõrke kõrvaldamiseks koos palju vaeva näinud. Iga kord, kui Euroopa kodanik ületas puhkuse, töö, õpingute või lihtsalt ühepäevareisi tõttu ELi-sisese riigipiiri, tekkis tal mure seoses mobiiltelefoni kasutamisega ja kodus ees ootava, rändlustasude tõttu suureks kasvanud telefoniarvega. Nüüd on rändlustasud minevik. Homsest alates jääb võrguühenduse hind ELis reisides koduse hinnaga samaks.

Selleks on paljudel osalistel kulunud rohkesti aega. Tiheda koostöö tulemusena on Euroopa Liit saavutanud Euroopa kodanike seisukohast konkreetse positiivse tulemuse. Oleme uhked, et EL on kaotanud väga kõrged rändlustasud, samuti oleme tänulikud neile, kellel oli julgust väsimatult selle nimel võidelda.

Samas on ELil õnnestunud leida õige tasakaal rändlustasude kaotamise ja vajaduse vahel hoida riigisisesed mobiilsidepaketid konkurentsivõimelise ja huvipakkuvana. Operaatoritel on olnud kaks aastat aega, et valmistuda rändlustasude kadumiseks, ning me oleme kindlad, et nad kasutavad uutest reeglitest tulenevaid võimalusi oma klientidele kasulikul moel.

Rändlustasude kaotamine on ELi digitaalse ühtse turu aluseks, samuti on see veel üks samm kõigile meie kodanikele kättesaadava ühtse ja jätkusuutliku digitaalühiskonna ehitamisel,“ märkisid ühisavalduses Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Malta peaminister Joseph Muscat ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.