Mida rääkida Siberi-aastatest lastele?

Mäe rahvas kamandati maja lähedal seisva veoauto kasti. (14. juuni varahommikul pööras Koigi vahele kaks säärast masinat: üks peatus Mäe väravas, teine suundus Sõrandusse, kust viidi küüdirongile Aleksander Endoja viieliikmeline pere ning Voldemar Sardis abikaasa ja pisitütrega.)

Pereema Lilli koos sülelapsega lubati siiski kabiini. «Auto kojamehed olid korraks liikuma hakanud ja mina olin seda nähes rõõmust kiljunud. Ohvitseril, kes enne aitas pesu väänata, oli seda vaatepilti nähes pisar silmanurka tulnud – ju ta teadis, kuhu meid saadetakse ja mis seal kaugel meid ees võib oodata,» ütleb Maie.

Korra veel tulid küüditajad Orava pere palvele vastu. «Isa oli kohalikus meiereis mingi tähtis asjapulk. Ta palus autojuhil korraks meierei juurest läbi sõita ja nii sai ta meile teele võipakke kaasa võtta,» sõnab Maie.

Küüdirong ootas Kiltsis

Veoauto pööras nina Koeru suunas, sealt edasi Kiltsi, kus küüdirong loomavagunitega oli valmis seatud.

«Oma isa me rohkem ei näinud: mehed pandi omaette vagunisse, naised lastega ja vanurid teistesse. Meile veel öeldi, et andke oma kompsud meeste vagunisse, seal ruumi rohkem. Kui rong hakkas Petserist edasi Venemaa poole sõitma, selgus, et meeste vagunid olid ešeloni küljest lahti haagitud,» lausub Maie.

Juhan Orava saatusest ei teadnud pere aastakümneid midagi. «1989. aasta 15. detsembril helistati mulle töö juurde julgeolekust ja küsiti, kas olen kuulnud oma isa saatusest. Alles siis sain teada, et isa mõrvati juba aasta pärast küüditamist: ta lasti maha 24. juunil 1942 Sverdlovski oblastis Sosva vangilaagris. Hukkamise põhjus oli osavõtt Vabadussõjast, kuulumine Kaitseliitu, lisaks seegi, et oli vaps. 1956. aastal oli antud välja otsus isa rehabiliteerimise kohta,» selgitab Maie.

3. juulil peatus rong Novosibirski raudteejaamas, kust see edasi sadamasse manööverdati. Sadamahoones konutati paar päeva, siis käsutati kõik ühes pakkidega vana ja räpase lodja pardale. Lodja haakis endale sappa suur reisiaurik ja algas teekond mööda laia Obi jõge.

Oli 7. juuli hommik, kui lodi randus Kolpaševos. Seal paigutati uusasunikud hobuvankritele, mis viisid rahva laiali ümberkaudsetesse küladesse.

Lilli-Helene Orav koos tütarde ja ämmaga sattus Sbornojesse. Pikkadeks-pikkadeks aastateks sai nende postiaadressiks Tomski oblast, Tšainski rajoon, Sbornoje küla. Eestlasi oli ainuüksi Sbornojes 180. Ühesainsas külas! Aga terve Lääne-Siber oli ju väljasaadetuid täis.

Mädapaised painasid aastaid

Kuidas ta üldse alla aastasena selle pika teekonna mustuses ja näljas vastu pidas, tagatipuks ka esimesed Siberi-aastad, selle üle imestab Maie veel praegugi. «See oli pidev mädanemine, põdemine, paised – üks kõrv mul praktiliselt mädaneski peast ära. Oli ju krooniline vitamiinipuudus, mida suvekuudel leevendasid rohi ja marjad. Vahel harva, kui emal õnnestus saad veidi kalamaksaõli, siis see tõmbas paiseid tagasi.

Mäletan, et käisin Sbornoje külakooli neljandas klassis, kui üks poiss mulle kogemata otsa jooksis ja ma põlvili kukkusin, nii et paised puruks. Küll see oli valus! Sukad imbusid ka läbi ja kui kõik see lõpuks ära kuivas, siis emal andis kodus ikka hulk aega leotada, et sukad mu jalast kätte saada.