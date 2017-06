Kuidas ületada hirm netipoodide ees ehk 6 põhimõtet e-poest ostmisel

Oma ostu saab klient mugavalt kätte kodu lähedalt pakiautomaadist, postkontorist või tellib lausa kulleriga koju. Siiski närib paljude tarbijate hinge küsimus, et kui usaldusväärsed netipoed ikkagi on ja kui kindel võib olla, et raskelt teenitud raha eest ostetud kaup lõpuks kohale jõuab.

Turvaliseks kaupade tellimiseks jälgi, et:

1. Netipoel oleks usaldusmärgis. “Turvaline ostukoht” on E-kaubanduse Liidu väljastatav usaldusmärgis, mida kannavad 76 Eesti e-poodi. Märgisega e-poe müügitingimused vastavad seaduses kehtestatud nõuetele ning nende tegevus on E-kaubanduse Liidu pideva järelevalve all.

2. Kaupleja oleks ametlikult registreeritud ärina. Tarbijakaitseameti sõnul ei kehti eraisikult tellitud kaubale või teenusele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused (pretensiooni esitamise õigus, 14-päevane taganemisõigus jne) ning eraisikult ostes ei saa pöörduda probleemide korral tarbijakaitseameti poole.

3. Netipoe kodulehel olev info kaupade tellimise, maksmise ja tagastamise kohta oleks piisav. Telli kaup ainult siis, kui kõik on selge ja tingimused Sulle sobivad.

Kui oled kauba tellinud usaldusväärsest netipoest, siis järgmine mure võib seostuda pakiteenusega. Hea eestimaise teenusepakkuja puhul võid olla rahuliku südamega, sest:

1. Eesti piires saad tellitud saadetisi jälgida algusest lõpuni. Seega on Sul täielik ülevaade, kus pakk parasjagu on. Välisriigist Eestisse saabuva saadetise teekonda saad jälgida ainult siis, kui saatja riik on lisanud saadetise info rahvusvahelisse andmebaasi. Kuni saadetis pole Eestisse jõudnud, võid proovida seda otsida saatja asukohariigi postiorganisatsiooni kodulehelt.

2. Pakiautomaadist saad paki välja võtta olenemata nädalapäevast 24 tundi ööpäevas. Olukord, kus pakk on kohal, aga sa ei pääse sellele ligi, on näiteks Omniva pakiautomaadi puhul välistatud.

3. Pakiautomaadid on valvatud ja personaalsed. Pakiautomaate jälgitakse ööpäevaringselt videovalvega ja oma kauba saad kätte personaalsest sahtlist turvalise uksekoodiga.

E-poes sisseostude tegemine pole keeruline, kuid edukas poodlemine nõuab põhimõtete teadmist ja natuke tähelepanu. Kui oled hoolikas netipoe valimisel ja kasutad head pakiteenust, siis võid olla kindel, et säästad kauba tellimisel nii närve, aega kui ka raha.