Enn Kuusk: Põhiline õpe algab alles pärast juhiloa saamist

Pärnu teenekaima sõiduõpetaja Enn Kuuse sõnutsi on sõidueksami madala läbimisprotsendi taga tõsiasi, et eksami nõudmised on läinud karmimaks. Küll leiab 70aastane härrasmees, et 45minutise sõidueksami asemel piisaks tema meelest kümnest minutist, saamaks teada, kas õpilane oskab autot juhtida.

Olete juba 43 aastat sõiduõpetaja olnud. Millised isikuomadused peavad sõiduõpetajal olema?

Südame teeb soojaks see, kui õpilane helistab ja annab teada, et ta sooritas eksami esimese korraga.

Rahulikkus eelkõige. Kui õpilane teeb vea, ei saa seda talle pahaks panna. Tal ei ole kogemust. Ei tohi unustada, et kui inimene tuleb autokooli, ei pea ta midagi oskama. Tihtilugu õpilased räägivad esimesel sõidutunnil, et nad ei oska kohe üldse. See ongi koht, kus õppida.

Saite oma esimesed õpilased 1974. aastal. Kui palju on liiklus selle ajaga muutunud?

Nagu öö ja päev. Sõidukeid oli toona väga vähe. Õppesõitu tohtis alustada igalt poolt, sest liiklus oli hõre. Praegu ei saa küll alguses tänavatele minna, tuleb ikka platsil alustada. 1974. aastal polnud õppeväljakuidki, need tulid hiljem. Vigursõitu harjutati suvalisel põllul.

Olete kindlasti palju näinud. Äkki pajatate mõne naljakama loo?

Hea on see, et pika karjääri jooksul pole ma kordagi õnnetusse sattunud. Huvitav seik meenub 1980ndatest, kui üks õpilane sooritas õppeplatsil harjutust. Tema oli üksi autos, mina vaatasin taamalt. Piiratud alal tuli ümber nurga tagurdada. Alguses sujus kõik kenasti: tagurdas tasakesi ja oli juba ülesande peaaegu lõpetanud, kui ühtäkki ajas pedaalid sassi ja vajutas piduri asemel gaasi põhja.

Seejärel võttis käed roolilt ja pani silme ette, hakkas kisama.

Põrutas läbi aia põllule ja pani metsa poole ajama. Õnneks suutis ta jala pedaalilt võtta ja enne metsa pidama saada.

Mis on sõiduõpetaja ameti puhul kõige parem?

Mida soovitaksite neile, kes tahavad loa kiiresti kätte saada?

Õppesõit tuleks läbida võimalikult lühikese ajaga. Ühest sõidust nädalas jääb väheks. Sõitma peaks kolm-neli korda nädalas. Kooli lõpus tuleks end kohe ARKi kirja panna ja teooriaeksam ära teha. Siis tekib probleem, kuna ARKi sõidu järjekorrad on tihtipeale kaks kuud. Kui algajal juhil jääb kaks kuud vahele, ununeb tal sõit ära. Tunnen isegi, et kui olen kuu aega puhkusel olnud ja seejärel autorooli istun, pole ma see, kes enne. Sel juhul tuleks lisasõidutunde võtta.

/ PP

Miks sõidueksamitel läbi kukutakse? Millised on levinumad vead?

Kõige sagedasem on vale paiknemine, pööretel sõidetakse tee äärest liiga kaugele. Poolik ümberreastumine, näiteks ühesuunalisel teel tuleb vasakule keerata, aga jäetakse liiga palju ruumi ja keeratakse tee keskelt. Maanteesõidus kehtib reegel, et tuleb sõita tee parempoolses ääres, mitte keskel. Väga levinud viga on ringteel sõites hoida liiga vasakule. Suunatule näitamisel eksitakse, pannakse see sisse ja minnakse. Tegelikult tuleb suunatuli sisse panna, veenduda, et kedagi kõrval rajal ei ole, ja siis minna.