Taluperenaine upub õiemerre

Võimsaid rododendroneid kasvab tema aias mitme koha peal, aga suurimat rõõmu tunneb ta tänavu sissesõidutee ääres oleva kaheksa suure põõsa üle, millest viis on lõheroosade ja kolm kollaste õitega. Need kõik on Hildi Jürine ise seemnest kasvatanud: 2004. aastal võttis ta Läti aianduskeskuses käies sealsetelt põõsastelt seemet ja külvas kodus. Mõne aasta pärast hakkasid põõsad õisi näitama, aga neid kippus olema napivõitu. «Tunnistan ausalt, et ohtralt õitsevad nad sellest ajast, kui hakkasin kasutama spetsiaalselt rodoväetist,» ütles Hildi Jürine.

Kui igihaljad rododendronid vajavad kasvamiseks varjulist paika, siis Arumetsa talu heitlehised võrsuvad kenasti ka päikeselises kasvukohas. Rododendron kasvab hästi vaid happelises keskkonnas ja selline tuleks istutades talle ka luua.