Ugala legend läks maavõistlusel palli lahti lööma, aga jäigi platsile

Ugala korraldusjuht Heigo Teder ütles, et esimese värava lõi Maarius Pärn, teise eesti näitlejate koondise abikapten ja -treener Mikk Jürjens, kolmanda Juss Haasma ning neljanda Mait Malmsten peaga.

«Mait ütles, et ta on aastaid Eesti näitlejate koosseisus mänginud ja esimese värava 1994. aastal lõi samuti peaga,» rääkis Teder. Seega on Malmstenil tekkinud muster, kuidas punkte võtta. ​

Tederi ütlemist mööda on Eesti teater jalgpalliga läbi põimunud. Ta tõi selle näiteks meeskonna Ugala United, mille eestvedajad on Viljandi teatri näitlejad Vallo Kirs ja Martin Mill. Nii Kirs kui Mill olid ka laupäeval koos teiste näitlejatega areenil.

Ainsa naisena tegi kaasa legendaarne Ugala näitleja ja vutifanaatik Luule Komissarov. «Leppisime kokku, et Luule lööb palli lahti, aga pärast moodustas ta Draamateatri juhi Rein Ojaga hea paari ja möllas platsil. Tegid kergeid show-elemente, et rahvale pakkuda klassikalisi asju, mida jalgpallis ikka näha on,» ütles Teder. Näiteks matkisid nad fiktiivseid vigastusi ja kanderaamil äraviimist.

Sellesse, et mäng teatrirahvale kohaselt dramaatilisi pöördeid võtaks, andis oma panuse ka publik. «Tegemist oli mõnes mõttes ajaloolise hetkega, sest rahvusstaadionile sooritas fännisööstu Ugala valgusmeister Villu Konrad,» kirjeldas Heigo Teder tegu, mis tavaliselt on jalgpallimängude ajal absoluutselt keelatud. «Ta tormas sinna Ugala lipuga ja vahetas selle Martin Milli särgi vastu ära. Üleüldse sai ta areenilt sooja vastuvõtu, kuigi tavaliselt lõpeb selline trikk suure karistusega.»

Tederi hinnangul tuli võit tänu sellele, et eestlased olid paremini valmis kui soomlased.

«Oli tore vaadata, et Eesti näitlejate liidu liikmed skandeerisid A. Le Coq Arenal lõpuks Soomele kaasa, aga auväravat ei tulnud,» nentis Teder. Ta lisas, et sellegipoolest oli kohtumine Eesti ja Soome ametivendade vahel väga joviaalne.

Teder tänas rahvusstaadioni, et too näitlejaid võõrustama nõustus. Lisaks staadioni kasutamisele said näitlejad mängida rahvuskoondise mänguriietes.

«Tegemist on pikaaegse unelma taassünniga. Gert Raudsepal, kes näitlejate liidu esimehena seda asja ajas, oli pisar silmas, et just seal see mäng toimus,» lisas Teder. «Kohal oli ka Tarmo Tiisler, kes kõike kommenteeris ja võttis intervjuusid. Tema sõnul oli emotsioon isegi kraadi võrra kõrgem kui Eesti ja Belgia kohtumisel, kus oli pealtvaatajaid 10 700.»