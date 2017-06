20 aastat ehitatud pühakoda avas huvilistele uksed

Viljandi baptistikoguduse abipastor Tarmo Sirkel rääkis, et kirikut on ehitatud 20 aastat. «Vanasti ehitati ju sama kaua,» lisas ta naerdes.

Sirkel nentis, et kogudus pidi osa oma kinnisvarast maha müüma, et kirikule põrandasoojustus panna. Just tööde kulukuse tõttu on ka ehitus kaua kestnud. Kirikul on jäänud teha veel siseviimistlus ning Sirkel lausus, et ehk saab selle paari aastaga valmis. «Meil on väike kogudus, 120 liiget, aga aktiivseid liikmeid on vähem,» ütles ta.

Üks aktiivsetest liikmetest, 16-aastane Eliisabet, kelle isa on sama koguduse pastor, ütles, et kuigi ta kasvas üles usklikus perekonnas, peab inimene ise leidma tee religioonini ning kedagi ei saa selleks sundida. «Umbes 13-aastasena hakkasin tundma, et see on minu jaoks elavaks saanud,» lausus Eliisabet. «Ma ei ütle, et see oleks usk, pigem on see kutsumus või suhe,» sõnas ta religiooni kohta.

Riina Ani, kes on olnud Viljandi baptistikoguduse liige viis aastat, avastas usu teismelisena. «Ma sain ühes Tartu kirikus kokku ameeriklastega, kes õpetasid inglise keelt,» selgitas Ani. Sealt jäigi religioon talle külge. «Põhiliselt suhtuvad inimesed sellesse positiivselt,» ütles Ani usu kohta.

Ka Eliisabet kinnitas, et ei ole isiklikult negatiivset suhtumist kogenud, kuigi tal on sõpru nii kogudusest kui ka mujalt.

Viimasel ajal on Eliisabeti sõnul noortel koguduse vastu huvi hoopis kasvanud. «Nad ise tulevad juurde ja küsivad,» rääkis ta. «Ilmselt on noortel hirm – viimase aja terroriaktid tekitavad neis ebakindlust.»

Ani ütles, et leidis usust palju head. «Elu eesmärgi, suhte Jumala kui isaga ja teise perekonna.» Et ta kaotas 18-aastaselt ema ning isa oli juba pikka aega surnud olnud, leidis Ani kogudusest inimesed, keda oma perekonnaks kutsuda. Lisaks sellele kohtas ta Viljandi koguduses oma tulevast abikaasat. Nüüdseks on nad kolm aastat abielus olnud.

Kirikute ööl käis baptistikogudusel külas pisut rohkem kui poolsada inimest, kellest pooled sattusid sellesse kirikusse esimest korda.