Praktiline aksessuaar, mille kaaslast ähvardab väljasuremine

Kell otsustab, millal algab uus päev, ja aitab püsida graafikus. Ta aitab korraldada ja planeerida. Mõni meist on harjunud kella vaatama mobiil­telefonilt, mõni käe pealt. Ühele on käekell praktiline abivahend, teisele aksessuaar, kolmandale kooslus neist mõlemast.

Leidub inimesi, kes tunnevad end kellata justkui alasti. Neile on kell esimene asi, mille järele nad hommikul haaravad, ja viimane, mille enne uinumist ära panevad. Samas on neid, kelle käel ilutseb kell, mille seierid seisavad ja patarei nutab energiapuudusest. Niimoodi võib see vabalt olla mitu kuud, isegi mitu aastat.

Mõnel on saanud kellast fetiš ja ta ostab neid iga viimsegi säästu eest. Mõnel jällegi on armsaks saanud üks kell ja ta kannab seda iga päev.

Koopia või originaal

Nagu on täheldanud 1984. aastast kellassepana töötanud Jaak Orgo, on kella kasutajaid aja jooksul vähemaks jäänud. Teisalt pakkus ta, et võib-olla jõuab tema juurde vähem inimesi hoopis sellepärast, et müügil on väga palju odavaid kelli ning vahel ei olegi mõtet rikkiläinut parandada, vaid mõistlikum on uus osta.

Aina rohkem liigub tema sõnul ringi ka kallite kellade koopiaid. Need on tihtipeale tehtud nii osavalt, et esmapilgul ei pruugi koopial ja originaalil vahetki teha.

Orgo nentis, et mõni kasutab käekella küll pelgalt ilu pärast, kuid paljud ütlevad talle ka, et kella on hea mugav just käe pealt vaadata – mobiili otsimine võtab aega.

Kellassepa juures käiakse aga kõige sagedamini vana patareid uue vastu vahetamas.

Robert Taar on noormees, kelle elus on kella roll üha kasvanud. Kui varem vaatas ta seda telefonist, siis nüüd meeldib talle heita pilk käekellale.

Suure käekellasõbrana püüab Taar igal aastal vähemalt ühe kella juurde soetada. Kui veel mõni aeg tagasi nägi ta käekellal vaid iluvidina funktsiooni, siis nüüdseks on see muutunud lahutamatuks kaaslaseks ka abimehena. Kõige enam vajab ta seda treeningul.

Kõik oma kellad on Taar soetanud kellapoodidest, sest soovib neid enne ostmist ilmtingimata proovida, aga netipoed seda ei võimalda. Ehkki mõni koopia võib originaaliga äärmiselt sarnane olla, on kvaliteetsel kellal tema silmis teatav sentimentaalne väärtus.

Kristiina Jaanuse tihe päeva­graafik ei võimalda kellata hakkama saada. Vastupidi Robert Taarile on aga käekell temal eelkõige aksessuaar. Tema ongi ehe näide tüübist, kes võib kanda kas või tühja patareiga kella. Hoolimata sellest, et tal ilutseb käel töötav kell, kipub ta õige aja teadasaamiseks ikka telefoni järele haarama.

Kui Robert Taar läheb käekella valima alati poodi, siis Kristiina Jaanus tellib neid peamiselt internetist ning eelistab odavamaid, sest need ei näe tema sõnul sugugi kehvemad välja, neid saab endale soetada rohkem ja nii on valikuvõimalus iga päev suurem. Samas peab ta oluliseks, et kellakogus oleks ka vähemalt üks kvaliteetne eksemplar.