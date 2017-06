Ennustajavõimega kunstnik

Masinateema on aasta lõpus 70 aasta juubelit tähistavat Leonhard Lapinit huvitanud juba 1970ndatest, ajast, kui paljud tema mõttekäigud veel ulmelised tundusid. “Tuleb leppida sellega, et meil on uus maailm: inimese loodud tehnoloogiamaailm, mis on küllalt iseseisev,” selgitab Lapin näituse kontseptsiooni. Ja tõepoolest, tehnoloogiat võib tänapäeval märgata kõiges.