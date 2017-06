Hotell Victoria lugu

1991. aastal moodustati hotelli majandamiseks Eesti-Rootsi ühisfirma Perwin. Väidetavalt tuli pea kogu renoveerimiseks vajalik raha rootslastelt. Eurooplasele sobivat majutust suutis pakkuda vaid uuendatud ja välismaise hõngu saanud Victoria. Hotell Pärnu oli ajastu arusaamade kohaselt veel üpris nõukogulik.

Kui rootslased olid tööga ühele poole saanud, anti hotellile Rootsi kroonprintsessi auks Victoria nimi. Kohalikele klappis see küll, kuna varem oli asutuse nimi Võit. Hotellis oli 23 numbrituba. Rootslased taandusid Victoriast 1998. aastal, mil hakkas tunda andma esimene Eesti taasiseseisvumisjärgne majanduskriis, aga ilmselt häiris neid hotelli erastamise käikki.

Victoria domineerimisaeg jäi lühikeseks, sest 1994. aastal hakkas tegutsema sanatooriumist hotelliks taastatud Rannahotell.

Victoria hotelli eestvedamisel korraldati 1992–1994 rahvusvahelist noorte jalgpalliturniiri Victoria Cup.

Algusaastatel panustas Victoria kõvasti mujalegi kui hotellindusse. Näiteks korraldati 1992–1994 rahvusvahelist noorte jalgpalliturniiri Victoria Cup.

Sel puhul suudeti organiseerida isegi Estonian Airi tellimuslende Tallinna ja Stockholmi vahel, et noori jalgpallureid Pärnusse mängima tuua. Eks mängus olnud hotelli kasugi, sest noortega tulid kaasa nende vanemad.

Mis puudutab Victoria erastamist, siis sellest võiks osav stsenarist kirjutada kodumaise kriminaalsete sugemetega miniseriaali.

Pärnu Postimees kirjutas juunis 1997, et Victoria kinnistu enampakkumise konkursi võitis 3,3 miljoni krooniga A-Ettevõtmiste AS. Linnale kuuluva hotelli kinnistu alghind oli 2,9 miljonit krooni. Peale võitnud pakkumise laekusid veel 3,2 ja 3,05 miljoni kroonine pakkumine.

Võitnud firmat tõtati seostama Meelis Laoga. Ametlikult kuulusid A-Ettevõtmiste aktsiad kogu täiega juhatuse ainsale liikmele Arvi Kingile. Mitteametlikult räägiti, kuidas Kink olevat sõlminud Laoga kokkuleppe, et kui peaks hotelli enampakkumise võitma, müüb aktsiad talle.

Pärnu linnapea Vello Järvesalu abi rahanduse alal Karl Kukk eitas linnavõimu teadlikkust, nagu võiks võitnud firma olla seotud oletatava allilmategelasega.

Enn Rand leiab, et Victoria erastamisest võiks rääkida paarikümne aasta pärast. / Urmas Luik

Teiste pakkumisel osalenud firmade nimesid rahandusabi avalikustama ei nõustunud. Hotelle Bristol ja Victoria teenindava AS BV Hotellide direktor Enn Rand ütles, et nende firma osales enampakkumisel. Sõnumileht kirjutas, et ilmselt tegid pakkumise ka Tarmo Sumberg ja Andres Liinat Inn Grupist.

Victoriat praegugi juhtiv Rand muutub minu helistamise peale kidakeelseks ja arvab, et veel pole aeg sellest erastamisloost lähemalt rääkida. Kuigi mõni osaline on surnud, mõni tapetud ja mõnel jooksevad siiani hirmujudinad üle selja. Ranna napist jutust jääb mulje, et ta on linna peale ikka veel solvunud. Kui tavaliselt oli kombeks müüa hoonestusõigust, siis Victoriat müüdi krundina.

Siia paistabki koer olevat maetud. Enampakkumine lõppes 28. mail 1997, võitja pidi kinnitatama kümne päeva jooksul, kuid tegelikult jõuti selleni alles 16. juunil.

Ilmnenud olid juriidilised ebatäpsused, mida avalikkusele ei täpsustatud. Linnapea rahandusabi Kukk vaid möönis, et linnavõim ei suutnud ette näha kogu probleemi keerukust.

Nimelt oli hotelli hoone antud riigilt linna valdusesse erastamiskohustusega. Hoonest oli selleks ajaks saanud kinnistu, kuid maad erastati majade erastamisest erinevatel tingimustel – selline oli linna selgitus.