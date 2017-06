30 000 inimest teenindav abivahendikeskus avas taas uksed

Enne põhjalikku remonti käis Peterburi tee abivahendikeskuses igakuiselt üle 2500 abivajaja, kelle jaoks on nüüd esindusse sisenemine tänu automaatselt avanevatele ustele oluliselt mugavam. “Seadsime eesmärgiks tõsta teeninduskvaliteet ka meie Peterburi tee esinduses kõrgemale tasemele, et tagada inimestele mugav külastuskogemus. Kuna meie juures käivad peamiselt liikumisraskuse või muu erivajadusega inimesed, siis on liikumismugavus väga oluline nii ratastooliga külastajale kui ka näiteks suurte mähkmepakkidega esindusest väljujale,” rääkis Invaru abivahendikeskuse klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido, kelle sõnul on tähtis, et abivajajate teenused oleksid neile lihtsasti kättesaadavad ning abivahendikeskus mugavalt ligipääsetav.

Kaasaegsetes esindusruumides on lisaks eeskujulikule liikumismugavusele nüüd ka võimalus tooteid kohapeal uurida ning valida endale vastavalt disainile, kohandumisvõimalustele ja hinnaklassile sobivaim. “Abivahendite kasutajale on väga oluline enne ostu või üürimist järgi proovida, kui hästi mingi abivahend just tema vajadusi toetab. Samuti on tähtis, et abivahendit osataks õigesti kodus kasutada,“ rõhutas Tiido. „Kuna nüüd on meil Peterburi tee esinduses suur valik abivahendeid kohapeal olemas, saab nendega mugavalt tutvuda ja kasutamise kohta infot küsida.“ Erinevalt Invarust ei ole Eestis täna palju teisi abivahendikeskuseid, kus on sel moel võimalik vahendeid kohapeal n-ö järele proovida.

Alates sellest nädalast saab aastas umbes 30 000 abivajajat teenindavas Peterburi tee abivahendikeskuses uurida vanni abil näiteks seda, milliseid vannilaudu, vanniistmeid ja tugikäepidemeid saab paigaldada täiesti tavalisse kohandamata vannituppa. Samuti saab näha, kuidas näevad välja WC-potile paigaldatud ja tualetiskäimist lihtsustavad potikõrgendused, mida on nii ka ise hiljem kodus lihtsam paigaldada ja kasutada. Sobivate mähkmete leidmiseks on aga nüüd esinduses olemas suur näidisväljapanek erinevate tootjate erinevatest mähkmemudelitest, mida on võimalik soovi korral esialgu kasvõi tükikaupa proovimiseks soetada. Samuti on võimalik enamikku liikumisabivahenditest kohapealt üürida.

Põhjaliku remondi läbinud Invaru teenindussaalis on nüüd piisavalt ruumi, et ka ratastooliga klienditeeninduslaua juurde sõita või liikumisabivahendeid kohapeal järgi proovida. Kuna enamikku abivahenditest on võimalik soetada või üürida Sotsiaalkindlustusameti poolse soodustusega, on abivajajatel tarvis abivahendi soetamiseks soodustingimustel võtta kaasa isikliku abivahendi kaart, arstitõend, isikut tõendav dokument ja puude või töövõimetuse otsus, juhul kui see on abivajajale väljastatud.

Uue ilme saanud Invaru esindus ootab abivajajaid aadressil Peterburi tee 14a esmaspäevast reedeni kell 9-18. Ühistranspordiga liikujad saavad lähedal asuvasse Pae peatusesse linnaliinibussidega nr 7, 12, 13, 50, 54, 55 ja 58 ning Majaka põigu peatusesse trammidega nr 2 ja 4. Lisaks Peterburi tee esindusele on Harjumaa elanikel võimalik külastada ka teist kaasaegset Invaru esindust, mis asub aadressil Mustamäe tee 6b.

Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides käib igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.